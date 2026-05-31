'Globo Rural' deste domingo (31) será exibido mais cedo

O Globo Rural deste domingo (31) vai mostrar uma novidade criada por um casal de produtores de queijo da Serra da Canastra, no sudoeste de Minas Gerais.
Em um recinto comercial, os clientes têm liberdade para provar os queijos mineiros, escolher seus favoritos e pagar pelo QR Code ou maquininha. E detalhe, tudo isso sem o auxílio de nenhum funcionário.
Chamado de "autoatendimento rural", o projeto conquistou a clientela local e até ganhou uma medalha, em 2023, no Mondial du Fromage, uma das feiras comerciais de competições de queijos mais prestigiadas do mundo.
Que horas começa o Globo Rural neste domingo (10)?
O "Globo Rural" começará mais cedo, às 8h20, na TV Globo e no Globoplay, com término previsto para 9h55. O programa será exibido após o Auto Esporte.
