'Viver Sertanejo' recebe Projeto Muierada deste domingo (31)

O "Viver Sertanejo" deste domingo (31) recebe o Projeto Muierada, formado pelas duplas Julia & Rafaela, Julya & Maryana e Kamila & Kavic. O programa é apresentado pelo cantor Daniel e vai ao ar a partir das 9h55, na TV Globo.
O encontro celebra a força feminina no sertanejo, mostrando as origens do grupo na música, influências e novas formas de levar o gênero para os palcos e redes sociais
As jovens viralizaram pelo estilo em pot-pourris dinâmico, com referências que vão de Chitãozinho & Xororó a Paula Fernandes, Eduardo Costa, Chico Rey & Paraná. No programa, elas interpretam "Graveto", com Daniel, e "Medo", faixa que integra a trilha da novela Coração Acelerado.
Apresentado por Daniel, o "Viver Sertanejo" tem produção de Nathália Pinha, produção executiva de Matheus Pereira, direção de Rafael Boucinha, direção artística de Gian Carlo Bellotti e direção de gênero de Monica Almeida.
