Enquete Casa do Patrão: João Pedro, Luiza, Morena ou Nikita? Vote em quem deve permanecer

A terceira votação de "Casa do Patrão", novo reality de Boninho, exibido pela TV Record, composta por João Pedro, Luiza, Morena e Nikita, será resolvida ao vivo nesta quinta-feira (14). Os três estão no 'Na Reta' e precisam do voto do público para permanecer no reality show.

O reality teve votação entre os confinados na noite de terça (13). Luís Fellipe, patrão da semana, escolheu João Pedro para a berlinda, enquanto Nikita foi escolhida por Mari, dona do Poder do Voto.

A pessoa mais votada da casa foi Luiza, que indicou Morena ao vencer a prova 'Tô Fora'.

Vote em quem deve permanecer no jogo:

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Como foi formado o 3º Tá na Reta de A Casa do Patrão

O processo para a formação do 'Tá na Reta' começou no sábado (9), quando Luís Fellipe venceu a prova para patrão da semana. Ele foi o responsável por definir quem ficaria na Casa do Patrão e na Casa do Trampo.

Já na segunda (11), Luiza Parlote venceu a Prova 'Tô Fora' e trocou a Casa do Trampo pela Casa do Patrão. Enquanto isso, na noite de terça (12), Mari venceu a Prova do Poder do Voto e pôde indicar alguém para a eliminação, escolhendo Nikita.

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No fim, Luiza indicou Morena, mas saiu como a pessoa mais votada pela casa.

Veja como ocorreu a votação: