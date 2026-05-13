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Rafa Kalimann revela ter induzido parto devido à agenda de shows de Nattan

Influenciadora comentou sobre a depressão durante a gestação.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
foto de Rafa Kalimann, Nattan e Zuza.
Legenda: Apresentadora explicou que induzir o parto não estava nos seus planos.
Foto: Reprodução/Instagram.

A influenciadora digital Rafa Kalimann revelou, no documentário "Tempo para Amar", que precisou induzir o parto de Zuza, primeira filha com o cantor Nattan, devido à agenda de shows do artista.

A apresentadora, que já havia comentado sobre a depressão durante a gestação, explicou que tomou a decisão de antecipar a data do parto para que Nattan estivesse presente no nascimento da pequena. Na época, o cantor conciliava a rotina familiar com uma agenda intensa de apresentações e o lançamento de um DVD.

"Veio a possibilidade de fazer uma indução de parto, porque eu conseguiria adaptar a agenda do Nattan", afirmou Rafa Kalimann.

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Segundo a influencer, essa possibilidade foi considerada porque a gravidez estava chegando a um limite que não é saudável para o bebê ou para a mãe.

"Então quando me trouxeram essa possibilidade, porque estávamos chegando às 41 semanas e, se chegasse, a gente deveria induzir o parto e faria muita diferença a gente estar nesse momento", revelou.

Ainda no documentário, Rafa fez um desabafo sobre a decisão, explicando que induzir o parto não estava nos seus planos, apesar da comodidade.

"Eu queria viver a experiência de sentir ela vindo no tempo dela, começar a sentir as contrações em casa, viver esse momento em casa, ir ao hospital, mas estamos chegando no limite físico para ela", destacou a apresentadora.

Depressão durante a gravidez

Lançado no último sábado (9), o documentário de Rafa Kalimann, "Tempo Para Amar", causou grande repercussão nas redes sociais. Na produção, ela compartilhou um dos momentos mais delicados de sua vida, revelando a depressão enfrentada durante a gravidez de Zuza.

Segundo Kalimann, ela precisou de acompanhamento psiquiátrico e passou a utilizar antidepressivos para conseguir lidar com a situação emocional na gestação.

“É uma dificuldade de verbalizar. Eu preciso de ajuda. Eu me sinto sozinha. Estou com dificuldade nisso aqui. E a única pessoa que eu tinha do meu lado, com quem eu conseguia falar sem gerar preocupação, era o Nattan. Só que foi justamente no momento em que ele não conseguiu acompanhar e assimilar o meu momento também. Isso mexeu muito comigo, muito mesmo”, contou a apresentadora no documentário.

O primeiro capítulo aborda temas como solidão, ansiedade, depressão e os conflitos entre a vida real e a imagem compartilhada publicamente na internet.

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