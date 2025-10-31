Diário do Nordeste
imagens de Wesley Safadão, Xand Avião e Zé Vaqueiro no Aviões Fantasy 2025, em Fortaleza

É Hit

Xand chora no Aviões Fantasy, Safadão chama cantor de 'professor' e Talita Mel faz toada; assista

Anfitrião da festa, forrozeiro usou diferentes fantasias em evento

João Lima Neto 14 de Setembro de 2025
Rafa exibiu o buquê gigante nas redes sociais

É Hit

Rafa Kalimann é surpreendida por Nattan com buquê gigante de R$ 2 mil

Apresentadora, que espera a primeira filha, Zuza, se declarou ao namorado cearense

Redação 29 de Agosto de 2025
montagem de fotos mostra Ezequiel Maurício, que traiu a namorada no palco de um show do cantor Nattan, e a adolescente Júlia Melo

É Hit

Adolescente traída em show de Nattan diz que cantor ofereceu R$ 1 mil para ela 'revidar' traição

Artista teria proposto que a jovem beijasse outro rapaz para "se vingar" do caso de infidelidade

Redação 28 de Agosto de 2025
Durante show em Três Lagoas, Nattan ofereceu R$ 1 mil para que Ezequiel Maurício traísse a namorada no palco

É Hit

Jovem traída em show de Nattan agradece apoio após vídeo viralizar

Ela até chegou a tentar impedir o ex de realizar o ato

Redação 26 de Agosto de 2025
Ezequiel Maurício, que traiu a namorada no palco de um show do cantor Nattan em Três Lagoas (MS)

É Hit

Após ganhar R$ 1 mil para trair namorada em show de Nattan, homem pede perdão e entrega valor à ex

'Exemplo claro do que não se deve fazer por emoção', disse o rapaz

Redação 25 de Agosto de 2025
Nattan, homenageado pela Câmara de Fortaleza com o Título de Cidadão

PontoPoder

Vereadores aprovam Título de Cidadão Fortalezense para o forrozeiro Nattan

Segundo autora da proposta, a vereadora Bella Carmelo (PL), o artista “estabeleceu uma forte relação com a cidade de Fortaleza”

Bruno Leite 19 de Agosto de 2025
Nattan e Rafa Kalimann estão nos Estados Unidos com a família

É Hit

Rafa Kalimann e Nattanzinho viajam a Orlando para montar enxoval da 1ª filha

A bebê, que se chamará Zuza, está com 19 semanas

Redação 14 de Agosto de 2025
Colagem de fotos da influenciadora Delicinha e do cantor Nattan

É Hit

'Por consentimento meu', diz fã de Nattan com nanismo que viralizou em polêmica com cantor

Segundo a influenciadora, Nattan a deu "uma oportunidade de inclusão e de entretenimento"

Redação 07 de Agosto de 2025
print de vídeo em que o cantor Nattan aparece carregando uma mulher com nanismo no colo em show em Pernambuco

É Hit

Nattan é acusado de capacitismo ao pagar R$ 1 mil para homem beijar mulher com nanismo em show em PE

A Associação Nanismo Brasil (Annabra) manifestou uma nota de repúdio contra o cantor

Redação 06 de Agosto de 2025
montagem com fotos mostrando pote de tanajuras e, ao lado, rafa kalimann segurando o pote com os insetos

É Hit

Nattan oferece formiga tanajura para Rafa Kalimann comer, em Tianguá, e ela reage: 'Tenho dó'

Cantor se apresentou na Cidade na última terça-feira (29)

Redação 31 de Julho de 2025
