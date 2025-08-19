Diário do Nordeste
Vereadores aprovam Título de Cidadão Fortalezense para o forrozeiro Nattan

Segundo autora da proposta, a vereadora Bella Carmelo (PL), o artista “estabeleceu uma forte relação com a cidade de Fortaleza”

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
PontoPoder
Nattan, homenageado pela Câmara de Fortaleza com o Título de Cidadão
Legenda: Homenageado deverá ser agraciado com a honraria numa solenidade realizada na Casa Legislativa
Foto: Reprodução / Instagram

O cantor e compositor Natanael Cesário dos Santos, o “Nattan”, deverá ser homenageado com o Título de Cidadão de Fortaleza pela Câmara Municipal, após os vereadores da capital cearense aprovarem, nesta terça-feira (19), a concessão da honraria ao artista.

A honraria, que torna o forrozeiro sobralense um cidadão fortalezense honorário, foi objeto de um projeto de decreto legislativo apresentado pela vereadora Bella Carmelo (PL) no fim de abril. 

'Forte relação com a cidade'

Na proposição, ela alegou que “ele estabeleceu uma forte relação com a cidade de Fortaleza”. A parlamentar também justificou que foi no município “onde desenvolveu boa parte de sua carreira e realizou shows emblemáticos que atraíram multidões, impulsionando a cena cultural local”. 

Segundo ela, “sua postura autêntica, que valoriza as raízes nordestinas e o respeito demonstrado ao povo cearense fazem de Nattan um verdadeiro embaixador cultural de Fortaleza”.

“Além disso, sua capacidade de dialogar com diferentes públicos, mantendo viva a tradição do forró e a alegria das festas populares, contribui para fortalecer a identidade musical nordestina entre os jovens”, acrescentou.

Por fim, a política do Partido Liberal sustentou, na justificativa que acompanha a matéria, que “a concessão do Título de Cidadão de Fortaleza é uma homenagem justa ao impacto positivo que Nattan tem exercido na cultura local, representando com orgulho a capital cearense no cenário artístico nacional”.

Subscritores do projeto

A proposição foi subscrita pelos parlamentares Adail Júnior (PDT), Adriana Gerônimo (Psol), Aglaylson (PT), Benigno Júnior (Republicanos), Bruno Mesquita (PSD), Carla Ibiapina (DC), Chiquinho dos Carneiros (PRD), Dr. Vicente (PT), Gabriel Aguiar (Psol), Gardel Rolim (PDT), Inspetor Alberto (PL), Irmão Léo (PP) e Jânio Henrique (PDT).

Assim como também fizeram Jorge Pinheiro (PSDB), Julierme Sena (PL), Luiz Paupina (Agir), Luiz Sérgio (PSB), Marcelo Tchela (Avante), Marcos Paulo (PP), Mari Lacerda (PT), Michel Lins (PRD), Paulo Martins (PDT), Prof. Adriana Almeida (PT), Aguiar Toba (PRD), Prof. Enilson (Cidadania), Soldado Noelio (União) e Tony Brito (PSD).

Rito da honraria

Com a autorização pelo Plenário Fausto Arruda, nesta terça, a proposta foi enviada para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a fim de ser encaminhada a redação final. O texto definitivo deverá ser submetido aos parlamentares novamente, numa outra sessão, antes da tomada de providências para entrega do certificado.

Posteriormente, o marido da atriz e apresentadora Rafa Kalimann deverá ser agraciado com o Título de Cidadão Honorário de Fortaleza numa solenidade realizada na Casa Legislativa — conforme o rito para esse tipo de honraria no Legislativo municipal. 

A reportagem do PontoPoder buscou a assessoria de imprensa de “Nattan”, para que pudesse se manifestar sobre a homenagem. Não houve uma devolutiva da equipe do artista até a publicação desta matéria. O conteúdo será atualizado caso haja uma resposta.

