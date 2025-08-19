Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

TCE-CE recomenda aprovação de contas do Governo Elmano de 2024, com 38 ressalvas

A decisão do órgão servirá para nortear os deputados estaduais, responsáveis por decidir se aprovam ou não as contas do Executivo

Escrito por
e
(Atualizado às 13:43)
PontoPoder
Foto mostra Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE) durante a sessão que analisou a contas do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT)
Legenda: Sessão do TCE-CE analisou as contas do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT)
Foto: Ismael Soares/SVM

O Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE) recomendou, nesta terça-feira (19), a aprovação com ressalvas das contas do Governo do Estado de 2024, segundo ano da gestão de Elmano de Freitas (PT). Na ocasião, foram feitas 38 recomendações pela Corte a serem seguidas pelo Poder Executivo, em relação à aplicação dos recursos públicos. As indicações foram aprovadas por unanimidade.  

A decisão do colegiado do órgão servirá de parâmetro para guiar a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) na validação final. Na sequência, os deputados estaduais vão decidir, em votação aberta, se aprovam ou não as contas — ainda sem data programada. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Edilberto Pontes será o relator das contas do Governo Elmano em 2025

teaser image
PontoPoder

TCE Ceará aponta 'excesso' de cargos temporários em Consórcios de Saúde no Ceará

Do total de melhorias indicadas, 12 foram sugeridas pela Corte, incluindo conselheiros e órgãos técnicos, e cinco pelo Ministério Público. Do total de 38 ressalvas, no entanto, 17 são novas. Ou seja, as outras 21 são remanescentes do período anterior (2023), conforme explicou o relator do processo no TCE-CE, o conselheiro Ernesto Saboia. 

Durante a sessão, uma ressalva anterior foi reformulada e outras duas da conselheira Patrícia Saboya foram adicionadas — totalizando 38. As sugestões versam sobre a inclusão da Ouvidoria como instrumento de avaliação de políticas públicas e recomendações no aspecto da primeira infância

No voto, Ernesto Saboia disse que a conjuntura do Estado em 2024 apresentou “avanços significativos” no crescimento econômico, geração de empregos e resultados educacionais. No entanto, ponderou o relator, persistem desafios estruturais, como o “déficit da balança comercial, a inflação elevada, a baixa cobertura vacinal e o aumento da violência letal.”

Já em termos de execução orçamentária dos investimentos, o conselheiro destacou que houve níveis superiores a 90% em saúde, educação, segurança pública, urbanismo e transporte. Contudo, Saboia indicou que houve desempenho abaixo da média em saneamento (8,54%), energia (2,29%) e indústria (21,91%). 

Foto mostra Ernesto Saboia, conselheiro que foi o relator das contas do Governo de 2024
Legenda: Conselheiro Ernesto Saboia foi o relator das contas do Governo de 2024
Foto: Ismael Soares/SVM

Posição do MPC

Antes do voto do relator, o Ministério Público de Contas do Estado do Ceará (MPC-CE) recomendou a aprovação com ressalvas. Durante pronunciamento, o procurador José Aécio Vasconcelos Filho destacou que o Estado teve “números inaceitáveis” nos índices de violência em 2024, mas observou uma prioridade do Estado em investimentos nas áreas de saúde, segurança e educação. 

O MPC também chamou atenção para a execução orçamentária em saneamento e abastecimento de água, avaliando que uma parte da dotação feita não foi executada.

Também falou sobre as liquidações em prazos curtos após o empenho. Disse que isso prejudica o planejamento orçamentário. Sobre o assunto, a procuradoria pediu uma auditoria específica do TCE e recomendou uma melhoria na governança operacional do sistema utilizado pelo Governo do Estado. Também recomendou a inclusão de notas que possam detalhar aspectos previdenciários.

Foto mostra o procurador-geral do Ceará, Rafael Machado, durante a sustentação oral na sessão do TCE
Legenda: Procurador-geral do Ceará, Rafael Machado, participou da sessão do TCE em nome do Governo do Estado
Foto: Ismael Soares/SVM

Defesa da PGE

Durante a sessão, o procurador-geral do Ceará, Rafael Machado, fez a sustentação oral em defesa do Executivo e destacou o cenário econômico, reforçando os índices apresentados pelo relator durante o voto, como o crescimento do PIB acima da média nacional. Em relação à segurança, pontuou que é uma área de muitos desafios, mas que a situação não é exclusividade do Ceará. 

O procurador-geral também ressaltou os investimentos obrigatórios em educação e saúde acima dos parâmetros mínimos, o cumprimento do teto de gastos e demais índices — pessoal, crédito suplementar e operações de crédito — dentro do que rege a legislação.

“Na execução orçamentária, o Estado gabaritou todos os indicadores fiscais existentes, seja na nossa legislação fiscal, de lei de responsabilidade, seja na nossa Constituição estadual”, ressaltou Machado. Ele acrescentou que o Estado também atingiu a nota máxima de Capacidade de Pagamento (Capag) concedida pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

O procurador defendeu ainda que houve redução de 68,86% no número de recomendações entre o relatório do TCE de 2022 (70) e o último parecer (27) — número prévio da resolução inicial, anterior às novas ressalvas. 

Confira as principais recomendações do TCE

CONJUNTURA SOCIOECONÔMICA

  • À Secretaria de Controle Externo que, por ocasião da elaboração do Plano Anual de Fiscalização referente ao exercício de 2026, priorize a realização de auditorias operacionais e/ou fiscalizações nos principais programas governamentais relacionados à segurança pública, notadamente aqueles com maior volume de recursos, impacto social ou complexidade operacional;
  • Ao Poder Executivo do Estado, que reforce políticas públicas específicas e concretas para atingimento das metas de cobertura vacinal, visando a universalização das campanhas de imunização e a equidade no acesso aos serviços de saúde;

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  • Ao Poder Executivo a adoção de mecanismos voltados ao incremento da execução orçamentária dos programas finalísticos relacionados à universalização do acesso ao saneamento básico, direito social assegurado pela legislação brasileira (Leis nº 11.445/2007 e nº 14.026/2020) e amparado pelos princípios constitucionais que garantem a dignidade humana e o acesso a condições mínimas de vida;
  • Ao Poder Executivo do Estado para que promova o aperfeiçoamento dos mecanismos de planejamento, monitoramento e avaliação dos programas e iniciativas constantes do PPA, com vistas a assegurar maior coerência entre a programação orçamentária e a execução física das metas, sobretudo das iniciativas apontadas na Tabela 5 do Relatório de Instrução nº 1859/2025;
  • Ao Poder Executivo que adote medidas para aprimorar os procedimentos de fiscalização e acompanhamento da execução orçamentária das despesas, principalmente em relação às de natureza complexa como as obras públicas, de modo a efetuar a verificação pormenorizada do direito do credor garantindo o registro adequado nos sistemas administrativos e contábeis de todos os fatos em seus respectivos períodos, em conformidade com os princípios da gestão fiscal responsável, notadamente para impedir a inversão da ordem de execução das despesas públicas, assegurando a fiel observância dos arts. 58 a 64 da Lei 4.320/1964;
  • À Secretaria de Controle Externo para que realize auditoria nas unidades gestoras estaduais voltada à apuração de eventual descumprimento da Lei nº 4.320/1964 no exercício de 2024, com ênfase na verificação da observância da ordem legal das fases de execução das despesas públicas, bem como para aferir se tal irregularidade persiste no exercício de 2025;

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

  • Ao Poder Executivo do Estado, estabelecimento de um sistema de avaliação dos impactos da política pública de renúncia de receita, com vistas a mensurar se os benefícios fiscais alcançaram seus objetivos com relação à geração de emprego, atração de investimento e redução das desigualdades;
  • A Secretaria da Fazenda, que registre nas notas explicativas do Balanço Geral do Estado a memória de cálculo das Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo acompanhada da Avaliação Técnica Atuarial, buscando a transparência e a devida evidenciação das obrigações atuariais do Estado;
  • A Secretaria da Fazenda, para fins de transparência, e em observância ao disposto na NBC TSP 23 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que promova a adequada evidenciação, em notas explicativas, da composição dos eventos registrados em "Ajustes de Exercícios Anteriores", com indicação da motivação que originou os lançamentos efetuados;
  • À Secretaria da Fazenda que dê continuidade ao processo de implantação do sistema de custos para possibilitar a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, em atendimento as exigências contidas no art. 50, VI, § 3º da LRF e às diretrizes e padrões disposto na NBC TSP 34 – Custos no Setor Público;
  • Ao Poder Executivo Estadual a estrita observância ao princípio do equilíbrio fiscal, mediante a adoção de estimativas de receita fundamentadas em premissas conservadoras, o monitoramento contínuo da execução orçamentária e financeira e a implementação tempestiva de medidas de limitação de empenho e movimentação financeira, nos termos do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, sempre que houver risco de frustração de receitas que possa comprometer as metas fiscais estabelecidas;
  • À Secretaria de Controle Externo para que verifique, em processo específico, se (i) os recursos repassados à COGERH e à CAGECE nos últimos exercícios podem caracterizar dependência dessas estatais em relação ao ente controlador, considerando a recorrência e o montante do repasses e (ii) se os aumentos de capital que justificaram esses repasses implicaram aumento da participação acionária do Estado do Ceará nessas companhias, nos termos do art. 2º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal;
  • Ao Poder Executivo Estadual que atente para o resultado deficitário do balanço financeiro, adotando medidas de controle com objetivo de assegurar o equilíbrio da liquidez fiscal;

CONFORMIDADE FISCAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

  • Ao Poder Público que disponibilize o Relatório de Acompanhamento da Execução do PPA 2024 na página eletrônico da Seplag.

> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Ciro Gomes ao lado de lideranças do União Brasil durante almoço em Brasília. O encontro incluiu o deputado federal Danilo Forte, o vice-presidente ACM Neto e parlamentares da bancada estadual do Ceará
PontoPoder

Ciro se encontra com lideranças do União em Brasília, em meio a impasse sobre futuro partidário

O ex-ministro deve ter reunião com os presidentes do PP e do União Brasil

Igor Cavalcante e Marcos Moreira
Há 31 minutos
Foto mostra Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE) durante a sessão que analisou a contas do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT)
PontoPoder

TCE-CE recomenda aprovação de contas do Governo Elmano de 2024, com 38 ressalvas

A decisão do órgão servirá para nortear os deputados estaduais, responsáveis por decidir se aprovam ou não as contas do Executivo

Bruno Leite e Marcos Moreira
Há 42 minutos
Foto mostra os deputados estaduais Sargento Reginauro, Frimo Camurça, Oscar Rodrigues e Felipe Mota, e os federais Moses Rodrigues, Fernanda Pessoa e Danilo Forte, além do presidente do União estadual, Capitão Wagner, e o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa
PontoPoder

Federação entre União e Progressistas será formalizada nesta terça (19), ainda sem acordo no Ceará

Lideranças cearenses aguardam deliberação nacional para definir postura das siglas, que estão divididas no Estado

Marcos Moreira
19 de Agosto de 2025
Pessoas em sala de espera de policlínica
PontoPoder

TCE Ceará aponta 'excesso' de cargos temporários em Consórcios de Saúde no Ceará

Quatro órgãos de saúde receberam fiscalização presencial e, em todos os eles, foi detectado que a ocupação dos cargos é feita exclusivamente de forma temporária ou comissionada

Luana Barros
19 de Agosto de 2025
De terno, Braguinha fala em evento de diplomação
PontoPoder

TRE-CE revê cautelar e determina prisão domiciliar para Braguinha novamente, até eleição suplementar

Ele deve ficar em Fortaleza e usar tornozeleira eletrônica

Ingrid Campos
18 de Agosto de 2025
Montagem de fotos de Janaína Farias discursando em uma sala de Comissão no Senado; ao lado, Ciro Gomes segura um microfone e discursa na cidade de Capistrano
PontoPoder

Janaína Farias aciona Justiça contra Ciro Gomes após novas acusações do pedetista

Em maio deste ano, o político já havia sido condenado por declarações semelhantes contra a petista

Igor Cavalcante
18 de Agosto de 2025
Homem de terno escuro e gravata azul com bolinhas fala ao microfone em um púlpito. Ao fundo, há bandeiras do Brasil, do estado do Ceará e do município de Fortaleza, além de parte de um letreiro na parede, indicando que se trata do auditório da Câmara de Fortaleza. A cena ocorre em um ambiente formal.
PontoPoder

Vereador suplente de Fortaleza é cassado por abuso de poder e ameaça a opositores nas eleições

O TRE-CE julgou recurso interposto à decisão de primeira instância; parlamentar diz ser vítima de "perseguição política"

Ingrid Campos
18 de Agosto de 2025
Ciro Gomes em aniversário do Roberto Cláudio
Wagner Mendes

Ciro fala pela 1ª vez da derrota eleitoral em Sobral: 'Maior de todas as humilhações que já passei'

O ex-governador disse que vai refletir sobre uma nova candidatura após a derrota eleitoral em 2022

Wagner Mendes, Marcos Moreira
18 de Agosto de 2025
Foto de Marcelo Castro, relator do Novo Código Eleitoral na CCJ do Senado
PontoPoder

CCJ deve votar Código Eleitoral com pena menor para fake news e redução em quarentena; entenda

O projeto de lei é o primeiro item da pauta da reunião do colegiado, após o relator promover ajustes para garantir votação

Bruno Leite
18 de Agosto de 2025
Alexandre de Moraes em sessão do Supremo Tribunal Federal
PontoPoder

Ao The Post, Moraes fala sobre 'tarifaço' e prisão de Bolsonaro: 'Não recuaremos um milímetro'

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) citou ao jornal norte-americano que o processo deve seguir o curso planejado

Redação
18 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Oposição no Ceará se reencontra em aniversário de Roberto Cláudio

Lideranças de partidos contrários ao grupo governista mostram que ainda têm disposição ao diálogo para 2026

Inácio Aguiar
18 de Agosto de 2025
Foto aérea mostra o espaço externo da Assembleia Legislativa do Ceará próximo ao Plenário 13 de Maio
PontoPoder

Alece terá reconhecimento facial para servidores e fará mudanças na estrutura de segurança da Casa

Entre as novidades, as atribuições da Coordenadoria de Polícia serão ampliadas para abranger os familiares do presidente da Assembleia

Marcos Moreira
18 de Agosto de 2025
Trecho do vídeo-denúncia do influenciador e humorista Felca publicado no Youtube
PontoPoder

Quais propostas os deputados federais do Ceará defendem contra a 'adultização' infantil

Até a tarde de quarta-feira (13), a Câmara Federal contabilizava 46 propostas citando o termo “adultização”

Igor Cavalcante
17 de Agosto de 2025
Imagem de Jair Bolsonaro para matéria sobre Bolsonaro tem quadro persistente de esofagite e gastrite, diz boletim médico
PontoPoder

Bolsonaro tem quadro persistente de esofagite e gastrite, diz boletim médico

Alexandre de Moraes autorizou a saída de Bolsonaro da prisão domiciliar para realizar exames

Redação
16 de Agosto de 2025
Jair Bolsonaro no STF
PontoPoder

Bolsonaro sai da prisão domiciliar para fazer exames médicos em hospital de Brasília

A ida do político foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio de decisão do ministro Alexandre de Moraes

Redação
16 de Agosto de 2025
Eduardo Bolsonaro em Comissão da Câmara dos Deputados
PontoPoder

Motta envia pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados

Parlamentar é alvo de quatro representações, ingressadas pelo PT e pelo PSOL

Redação
16 de Agosto de 2025
Dois comerciantes, um homem e uma mulher, posam sorrindo dentro de uma loja, ajoelhados ao lado de prateleiras repletas de brinquedos e utilidades domésticas. À esquerda, há caixas e bonecas, e à direita, jogos, pistolas de brinquedo e cadernos. O ambiente tem piso branco e parede com azulejos estampados ao fundo.
PontoPoder

Como o empreendedorismo tem sido a aposta das prefeituras no Ceará para fortalecer geração de renda

Protagonismo dos pequenos negócios deve aumentar nos próximos anos, beneficiando também a gestão pública

Ingrid Campos
16 de Agosto de 2025
Ciro Gomes falando com a imprensa.
PontoPoder

Ciro evita cravar candidatura, mas diz estar disposto para 'qualquer tarefa' em 2026

Declaração foi dada nesta sexta-feira (15), durante o aniversário do ex-prefeito Roberto Cláudio

Beatriz Matos e Marcos Moreira
15 de Agosto de 2025
Fotos em montagem de Alexandre de Moraes e Valdênio Nogueira Caminha
PontoPoder

Alexandre de Moraes determina afastamento do procurador-geral do Maranhão; entenda

Decisão atende a um pedido do partido Solidariedade

Redação
15 de Agosto de 2025
Na imagem, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no momento em prisão domiciliar determinada pelo Supremo Tribunal Federal
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro pede a Moraes que líderes do PL tenham acesso a visitas em prisão domiciliar

Solicitação envolve visita sem necessidade de autorização judicial

Redação
15 de Agosto de 2025