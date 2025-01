Edilberto Pontes será o relator das contas do Governo Elmano em 2025

O conselheiro Edilberto Pontes, do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE), foi sorteado como relator das contas do Governo do Ceará em 2025. A substituição, feita nesta quinta-feira (23), ocorreu depois de a conselheira Onélia Leite Santana se declarar impedida para exercer a função.

Antes de assumir a cadeira na Corte, Onélia foi titular da Secretaria de Desenvolvimento Social na gestão do governador Elmano de Freitas (PT). Além disso, ela é casada com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT) — forte aliado do gestor estadual.

Ao Tribunal, a conselheira declarou suspeição "por motivo de foro íntimo" para ser a relatora das contas do Governo, o que é previsto no Regimento Interno do TCE Ceará.

Com isso, o conselheiro Edilberto Pontes foi sorteado para ser relator, obedecendo sistema de rodízio para a escolha da relatoria do processo.

Além de Onélia, também foram excluídos do sorteio o presidente do TCE Ceará, Rholden Queiroz, e o conselheiro Ernesto Saboia, que foi o relator das contas da gestão estadual em 2024.