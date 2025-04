Evandro Leitão parabeniza Renata por vitória no BBB 25 e a convida para ser 'embaixadora do Turismo'

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), convidou a campeã do Big Brother Brasil 25, Renata Saldanha, para ser "embaixadora do Turismo" da Capital. O aceno foi feito por videochamada na tarde desta quarta-feira (23), poucas horas após a bailarina vencer o reality show, considerado o maior do País.

"A partir de agora, você se autodeclare, se autointitule embaixadora do Turismo de Fortaleza", disse o prefeito, ao lado da secretária municipal do Turismo (Setfor), Denise Carrá.

Renata se emocionou e agradeceu aos gestores, acrescentando ter sido uma honra representar a Cidade e o Estado do Ceará no programa. "Eu já falo naturalmente do quanto essa Cidade é importante para mim. [...] Faço a maior propaganda do mundo porque sei o quão maravilhosa ela é", respondeu a professora de ginástica.

Como "atribuições" do cargo, Leitão pediu à campeã que siga destacando Fortaleza e convidando as pessoas a conhecerem a Capital. "Você é uma referência", elogiou o petista.

Quem é Renata Saldanha?

Nascida no Barroso, na periferia de Fortaleza, Renata tem 33 anos e é bailarina, professora de dança e coordenadora de uma escola de ginástica rítmica na Cidade. Ela ganhou notoriedade após participar do BBB 25 e sair como campeã do programa, marcada por uma torcida forte e engajada nas redes sociais.

Leitão, assim como outros políticos cearenses, a exemplo do governador Elmano de Freitas (PT) e do deputado federal Eduardo Bismarck (PDT), fizeram campanha na internet para ajudar a bailarina a enfrentar Paredões e vencer a disputa.