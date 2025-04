Comunidade do Barroso se mobiliza para assistir à final do BBB com Renata Saldanha

Na noite desta terça-feira (22), parte da comunidade do Barroso, em Fortaleza, vai se reunir para acompanhar a final do Big Brother Brasil 25. O motivo é especial: Renata Saldanha. A finalista nasceu e cresceu no bairro, e agora carrega os sonhos de muita gente que se vê representada em sua trajetória.

Diante da dificuldade de muitos moradores se deslocarem até o evento oficial, que acontece no calçadão do Estoril, na Praia de Iracema, a comunidade decidiu criar a sua própria celebração. A iniciativa começou na segunda-feira (21), durante uma reunião na Praça do Conjunto Lago Azul. De lá, surgiu a ideia de montar uma estrutura na quadra onde Renata passou a infância.

Foi com o apoio da própria mãe da sister, dona Eulália, que já está no Rio de Janeiro aguardando o resultado da final, quem pediu à equipe que providenciasse um telão para transmitir o programa no bairro. O pedido foi atendido, e a estrutura será montada para que todos possam assistir juntos ao último episódio do reality.

A mobilização contou com doações de refrigerantes de uma distribuidora local e comidas preparadas pelos próprios moradores. A única exigência é simples: cada um deve levar sua cadeira de casa.

Visibilidade para o Barroso

Um dos organizadores do evento, Ederlan Silva afirma que a participação de Renata trouxe muita visibilidade para a comunidade.

“A importância da Renata no BBB foi trazer mais visibilidade para as comunidades, principalmente as carentes, e por ela estar indo tão longe, mostrar que é a verdadeira mudança que os projetos podem realizar na vida de uma pessoa,”

disse o líder comunitário.

Renata tem 32 anos, é professora de dança e coordenadora de uma escola de ginástica rítmica. Começou ainda criança em projetos sociais e formou-se em Educação Física. No reality, entrou ao lado da amiga Eva Pacheco, e juntas conquistaram o público com autenticidade.

Conhecido por cenário de crime e violência, o bairro Barroso recebeu mais atenção da mídia e da população. Segundo Ederlan, projetos sociais foram destacados e a população pôde mostrar sua participação em algo que antes só era visto em âmbito nacional.

"Eu acredito que o Barroso, ele em si, ele ficou muito mais visto, ele está muito mais querido, em nomes, mudando essa realidade de ser um bairro apenas de violência, de notícias ruins, mostrar que a gente está sendo"

afirmou o influenciador.

