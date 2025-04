Parcial atualizada da enquete do BBB 25 aponta participante que segue na frente para vencer reality

A parcial mais recente da enquete do Diário do Nordeste sobre a final do BBB 25 mostra um cenário acirrado entre os dois principais favoritos ao prêmio. Renata aparece na liderança, com 48,3% dos votos, seguida de perto por Guilherme, que tem 44,3%. João Pedro completa o trio de finalistas com 7,4%.

A diferença entre Renata e Guilherme é de apenas 4 pontos percentuais, o que indica que a disputa segue indefinida. Com a final marcada para esta terça-feira (22), os votos dos próximos dias podem ser decisivos para definir quem será o vencedor do reality.

Legenda: A enquete não interfere no resultado oficial do reality. Renata com 48,3% dos votos, Guilherme com 44,3% e João Pedro com 7,4%. Foto: Reprodução/Intera

A final será transmitida pela TV Globo, às 22h40, após a exibição de "Vale Tudo" e terá uma programação especial com shows e contará com a presença de todos os participantes da temporada. Além disso, dois familiares de cada finalista estarão na plateia, acompanhando os momentos decisivos ao vivo.

Os ex-participantes Juliette, Pocah, Fiuk, Naiara Azevedo, Rodolffo e Israel, além de Paulo Ricardo, intérprete da música de abertura do reality também estarão presentes para apresentações musicais.

Finalistas

Renata e João Pedro chegaram à final após escaparem do último paredão da temporada, que eliminou Vitória Strada. Já Guilherme conquistou sua vaga ao vencer a Prova do Finalista, uma disputa de resistência iniciada na quinta-feira (17).

Apesar do grande número de votos nas enquetes, é válido reforçar que esses levantamentos não têm validade oficial e não influenciam diretamente no resultado do programa. O campeão será definido exclusivamente pela votação no site oficial da emissora.

