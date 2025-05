Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 17 de maio

O sábado promete surpresas, percepções e pequenos despertares. A Lua ainda caminha pelos últimos graus de Capricórnio, em tensão com Quíron: algumas feridas podem ser cutucadas — especialmente aquelas que tocam o seu senso de valor ou segurança. Mas não fuja: essas sensações são pistas.

O Sol em conjunção com Urano, e a Lua em Capricórnio conversando com ele, trazem um sábado cheio de revelações inesperadas. Pode ser um insight, uma mudança de rota, uma ideia libertadora ou até um reencontro com algo que você nem sabia que precisava. Abra-se para o novo. Questione certezas. Escute além do óbvio. Esse é um dia de virar a chave.

Signo de Capricórnio hoje

Surpresas no campo do amor ou com filhos podem movimentar o dia. Também pode surgir uma ideia criativa ou um desejo de se expressar de outro jeito. Liberte-se do medo de parecer bobo ou vulnerável.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.