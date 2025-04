Enquete BBB 25: resultado final aponta quem deve ganhar reality nesta terça (22)

O resultado da enquete do Diário do Nordeste desta terça-feira (22), sobre a final do Big Brother Brasil (BBB) 25, mostra uma disputa acirrada entre dois participantes.

O levantamento aponta que a cearense Renata Saldanha poderá ser a próxima vencedora do reality show, com 48,8% dos votos. Mais de 53 mil usuários opinaram na pesquisa até as 19h desta terça.

Logo depois da bailarina, vem Guilherme, que aparece com 44% da preferência dos leitores. Já João Pedro tem 7,3% de intenções de voto na enquete do Diário do Nordeste.

CONFIRA O RESULTADO

Legenda: A enquete não interfere no resultado oficial do reality Foto: Reprodução / Intera

FINAL

O Big Brother Brasil (BBB) 25 chega ao fim nesta terça-feira (22), com a cearense Renata entre os três finalistas. Ao lado de João Pedro e Guilherme, ela disputa o prêmio milionário de R$ 2,72 milhões — o maior da história do programa.

A final será transmitida pela TV Globo, às 22h40, após a exibição de "Vale Tudo".

