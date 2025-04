Fã cearense tatua rosto de Renata, finalista do BBB 25: 'Irá trazer esse prêmio pro nosso Ceará'

A trajetória da bailarina Renata Saldanha no Big Brother Brasil (BBB) 25 inspirou dois conterrâneos a fazer uma homenagem eterna ao tatuar o rosto dela. A cearense é a primeira a chegar a final do reality show, também disputada por Guilherme e João Pedro, e acontece nesta terça-feira (22).

Expectador antigo do programa, o tatuador César Botelho foi quem teve a ideia de marcar os traços da sua favorita desta edição na pele de algum cliente. "É a primeira vez que temos uma cearense em destaque num programa nacional. Eu e minha esposa sempre estivemos na torcida por ela. Daí, resolvi fazer essa homenagem."

"Somos do Ceará. O jeitinho nosso é sem igual. Quando via, em redes sociais, pessoas falando mal do nosso sotaque, do nosso jeito de ser, fique 'p' da vida e isso aflorou ainda mais minha torcida", acrescenta.

Legenda: Artista e fã planejaram juntos o tamanho e o local do desenho Foto: César Botelho

Ao anunciar que precisava de um voluntário para o projeto, encontrou outra fã de Renata, que estava disposta a gravar a sister para sempre. "Vi a oportunidade de demostrar todo o carinho e admiração que tenho por ela", detalha a profissional de educação física Vilma Sousa, com quem o artista já tinha trabalhado em outros desenhos.

Após alguns desencontros de agenda, os dois se reuniram no último sábado (19), antes do resultado do paredão que garantiu a bailarina na final do BBB 25. Cerca de seis horas de sessão depois, a coleção de tatuagens sobre símbolos marcantes para Vilma ganhou mais um item: o rosto da cearense.

"A Renata é uma pessoa que admiro e me inspiro. Apesar de não conhecer ela pessoalmente, tenho um carinho enorme e espero muito a conhecer e mostrá-la o quanto ela inspira nós mulheres cearenses e nordestinas", detalha.

Repercussão e repost do perfil de Renata

Compartilhados nas redes sociais de ambos, o vídeo da tatuagem acumula diversas visualizações, mais de 3 mil curtidas e 485 comentários, até a tarde desta terça, e foi até republicado pela conta oficial de Renata no Instagram. "Não sabia que rolaria esse 'bafafá' todo", conta César.

Vilma confessa que também não esperava que a homenagem tomaria tamanha proporção. "Não imaginava que iria repercutir tanto assim. Graças a Deus, sou tão cabeça que sei lidar com as críticas e com o que as pessoas falam e deixam de falar", detalha.

Veja também Zoeira Enquete BBB 25: Guilherme, João Pedro ou Renata? Quem deve vencer o reality? Zoeira Eva reforça torcida por Renata para ganhar o BBB 25: 'Trajetória de campeã'

'Irá trazer esse prêmio'

Na noite desta terça-feira, os dois já possuem programação agendada: acompanhar a final do programa e torcer pela vitória da conterrânea. "Já estamos nos preparativos", diz César, que pretende assistir ao programa em casa na companhia da esposa, que também é fã da cearense.

Já Vilma conta que comparecerá à festa promovida pela equipe da sister, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, no calçadão do Estoril, na Praia de Iracema. O evento acontece com o apoio de empresas e artistas.

"A nossa conterrânea irá trazer esse prêmio pro nosso Ceará, para nossa Fortaleza." Vilma Sousa Profissional de educação física e fã de Renata

Renata disputa a final do BBB 25 com João Pedro e Guilherme. O vencedor será anunciado no programa ao vivo, que começa às 22h30, logo após a novela "Vale Tudo".

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.