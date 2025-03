As cearenses Renata Saldanha e Eva Pacheco, participantes do Big Brother Brasil 25 (BBB), estão sendo alvos de ataques xenofóbicos nas redes sociais. Comentários ofensivos direcionados às sisters e aos seguidores delas estão frequentes na plataforma X.

Em postagem no Instagram das duas BBBs, os administradores compartilharam alguns tweets com as mensagens criminosas.

"Os fãs das gralhas lá do Ceará deveriam ter mais empatia com a Gra, porque a maioria de vocês do Ceará catam lixo pra comer e vendem latinha pra sobreviver. Tenham mais empatia num assunto tão delicado como esses, porque eu sei que a maioria de vocês vivem de bolsa família", escreveu um usuário.

Em outra mensagem, o usuário da rede sociai escreveu: "Desgraçada dessa gralha fazendo piadinha. Logo ela que vem do sertão do Ceará onde as pessoas comem lixo todos os dias pra sobreviver".

Administradores de perfis reagem

Em resposta aos tweets ofensivos, os administradores dos perfis de Renata e Eva se manifestaram.



"É lamentável ter que lidar com comentários desse tipo vindo de pessoas que estão podres por dentro. Não é de hoje que a xenofobia escancarada de alguns perfis passaram a ser frequentes apenas no intuito de atingir Renata, Eva e sua torcida. Vocês não ficarão impunes", diz mensagem publicada nas contas das duas.

A produção do BBB25 ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

Xenofobia é crime no Brasil?

A resposta é sim. A ação de "praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de [...] procedência nacional" foi incluída na Lei 9.459, de 1997 - que altera os artigos 1º e 20 da Lei 7.716/89, sobre os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.

Segundo determina a Lei do Racismo, no Brasil, o crime de xenofobia pode ser punido com reclusão de dois a cinco anos, além de aplicação de multa. A pena pode ser aumentada, com o acréscimo de metade da pena inicial, caso o delito seja praticado contra duas ou mais pessoas.

