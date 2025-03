Gene Hackman deixa fortuna de US$ 80 milhões; saiba quem pode ficar com a herança

O ator Gene Hackman, 95, encontrado morto em sua própria casa, no Novo México, em fevereiro deste ano, deixou uma fortuna acumulada em cerca de US$ 80 milhões — o equivalente a quase R$ 460 milhões, na cotação atual.

O artista havia deixado todos os seus bens em testamento para a esposa, Betsy Arakawa, 65, com quem foi casado por três décadas, segundo a BBC. Contudo, a mulher também foi encontrada morta junto ao esposo na residência do casal.

Como os investigadores descobriram que Betsy morreu sete dias antes do marido, é possível que os filhos do ator herdem a sua fortuna, apesar de não estarem no testamento.

Gene deixou três filhos: Christopher, 65, Elizabeth, 62, e Leslie, 58, frutos do relacionamento com sua falecida ex-esposa, Faye Maltese. Os três, porém, ainda não fizeram declarações públicas sobre o assunto.

Testamento

A BBC acessou documentos que mostram que, em 1995, Gene nomeou a esposa, Betsy, como a única beneficiária de seus bens. O testamento foi atualizado pela última vez dez anos depois, em 2005.

Contudo, conforme as leis sucessórias, a herança do ator pode ser deixada aos filhos, desde que não haja nenhum outro beneficiário. "A herança será processada de acordo com as leis de sucessão sem testamento e os filhos seriam legalmente os próximos na linha de sucessão", explicou o advogado californiano Tre Lovell à BBC.

Lembre o caso

Gene e Betsy moravam juntos em Santa Fé, no Novo México. A mulher teria falecido no dia 11 de fevereiro, após contrair um vírus raro, e o esposo teria morrido dias depois, em decorrência de uma doença cardíaca grave, piorada por um Alzheimer em estágio avançado.

O casal foi encontrado após um segurança do bairro ver os corpos no chão através da janela e acionar as autoridades.

Betsy estava no banheiro da residência, com comprimidos espalhados por perto, enquanto Gene estava nos fundos do imóvel, de calça moletom e chinelos, com sua bengala e seus óculos de sol ao lado.