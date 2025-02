Mortes de Gene Hackman e esposa são vistas como 'suspeitas'; porta da casa estava aberta e havia comprimidos espalhados

As mortes do ator Gene Hackman, 95, de sua esposa, Betsy Arakawa, 63, e de um cachorro da família, são consideradas "suspeitas" pela polícia norte-americana. Os três foram encontrados sem vida, em casa, em Santa Fé, no Novo México, nessa quarta-feira (26).

De acordo com o site TMZ, um detetive local pediu à Justiça autorização para executar um mandado de busca na residência, após ouvir o relato de um vizinho do casal.

"A parte denunciante [vizinho] encontrou a porta da frente da residência desprotegida e aberta. Os delegados observaram um cachorro saudável correndo solto na propriedade, outro cachorro saudável perto da fêmea falecida, um cachorro morto deitado a 3-4 metros da mulher falecida, em um armário do banheiro, o aquecedor movido, o frasco de comprimidos aberto e os comprimidos espalhados ao lado da fêmea. O falecido do sexo masculino sendo localizado em um cômodo separado da residência, e nenhum sinal óbvio de vazamento de gás", escreveu o detetive de Santa Fé no pedido.

O investigador alegou ainda que as mortes são suficientemente suspeitas para justificar uma busca e investigação completas.

Esposa pode ter morrido antes

Conforme o TMZ, o corpo de Betsy foi encontrado no chão do banheiro. Ela estava deitada sobre o lado direito e havia um aquecedor preto próximo à sua cabeça. Não se sabe ainda se o equipamento foi derrubado numa possível "queda abrupta" da pianista. Além disso, na bancada do cômodo, havia um frasco laranja com comprimidos espalhados.

A suspeita é de que ela estivesse morta há algum tempo devido ao estado de decomposição do corpo, com inchaço no rosto e mumificação nos pés e nas mãos. Já o esposo, Gene, estava em outro cômodo, totalmente vestido, e pode ter caído "de repente", uma vez que seus óculos de sol foram encontrados ao lado do corpo.

Não foi detectado nenhum sinal de vazamento de monóxido de carbono ou envenenamento. Mesmo assim, a família do ator acredita que o casal foi morto por envenenamento. A filha de Gene, Elizabeth Jean Hackman, disse ao TMZ que, embora os filhos não tenham certeza, acham que a causa pode ter sido vapor tóxico.

Quem era Gene Hackman?

Gene Hackman era ator e chegou a vencer duas vezes o Oscar pelos filmes "Operação França" (1971) e "Os imperdoáveis" (1992).

Ao longo da carreira, ele já interpretou Lex Luthor, o vilão nos filmes do Superman, nas décadas de 1970 e 1980, e é conhecido ainda hoje por sua participação em filmes como "Bonnie e Clyde: uma rajada de balas" (1967), "Meu pai, um estranho" (1970) e "Mississipi em chamas" (1988).

Ele era pai de três filhos, frutos do relacionamento com Fay Maltese, com quem foi casado entre 1956 e 1986.