Morre Michelle Trachtenberg, atriz de 'Gossip Girl', aos 39 anos

A atriz estadunidense Michelle Trachtenberg, conhecida por dar vida à personagem Georgina Sparks em "Gossip Girl", morreu aos 39 anos. A informação foi confirmada pelo jornal New York Post, detalhando que ela foi encontrada às 8h da manhã desta quarta-feira (26) em seu apartamento de luxo no One Columbus Place, localizado no Central Park South, em Nova York.

Ela tinha realizado um transplante de fígado recentemente. A morte dela não está sendo investigada como suspeita. No entanto, nos últimos meses, os fãs e seguidores tinham comentado a aparência dela, declarando que Michelle estaria com um aspecto preocupante.

Legenda: Michelle Trachtenberg apareceu nos últimos meses com uma aparência muito diferente Foto: Getty Images via AFP

Porém, em janeiro, Trachtenberg respondeu aos comentários — que destacavam sua magreza e perda de peso — afirmando estar "feliz e saudável". Na época, ela ainda disse que nunca fez uma cirurgia plástica.

Quem foi Michelle Trachtenberg?

Michelle nasceu em Nova York, no dia 11 de outubro de 1985. Ela participou de séries da Nickelodeon, além de filmes e outros programas, como o filme "Eurotrip - Passaporte para a confusão" e a série "Buffy: A Caçadora de Vampiros".

Sua estreia no cinema foi com o filme “Harriet the Spy”, de 1996.