Maurício Kubrusly recebe alta após ser internado em UTI

Ele foi hospitalizado no domingo (14) e passou por processo para drenar hematoma.

Redação producaodiario@svm.com.br
Close-up de Maurício Kubrusly com cabelos e barba brancos, usando óculos transparentes, em um ambiente externo com detalhes de madeira. Ele tem um olhar expressivo e um leve sorriso.
Legenda: Jornalista sofre da mesma condição que o ator Bruce Willis.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

O jornalista Maurício Kubrusly recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (17), após ter sido internado em leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, na Bahia, conforme o jornal O Globo.

Diagnosticado com demência frontotemporal, o comunicador de 80 anos convive com sintomas da condição, caracterizada por significativas modificações do comportamento e de personalidade.

Kubrusly foi hospitalizado no último domingo (14), e chegou a ser submetido a um processo para drenar um hematoma.

Além do jornalista, o ator Bruce Willis também sofre do mesmo diagnóstico.

O que é demência frontotemporal

Segundo estudo científico, o diagnóstico é uma importante causa de demência no período pré-senil, entre os 45 e 65 anos, e desencadeia sintomas comportamentais proeminentes, como apatia, desinibição e comportamentos perseverativos ou estereotipados. 

Semelhante ao Alzheimer, a demência frontotemporal difere dele em alguns aspectos, já que as modificações comportamentais são precoces, enquanto as funções cognitivas são relativamente preservadas nas fases iniciais da doença.  

Na DFT, as habilidades visuoespaciais também se encontram intactas. "A linguagem, por sua vez, é progressivamente afetada, podendo ocorrer dificuldades na compreensão e na expressão verbal, com redução da fluência ou mesmo mutismo", detalham os autores do estudo. 

Outro sintoma que pode afetar pacientes com o diagnóstico é a demência semântica, caracterizada pelo progressivo comprometimento da compreensão verbal e do reconhecimento de objetos e de pessoas (agnosia), gerando grande dificuldade para nomeá-los. Entretanto, a estrutura gramatical e fonológica do discurso dos pacientes permanece intacta. 

Outra manifestação da degeneração é a afasia progressiva não-fluente, condição marcada pela redução progressiva da fluência verbal, discurso com erros fonológicos e sintáticos e anomia.

Segundo os autores do estudo, o tratamento racional da demência fronto-temporal é limitado e realizado principalmente através do controle dos sintomas comportamentais via inibidores seletivos da recaptação de serotonina.

