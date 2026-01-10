Como assistir em tempo real às Casas de Vidro do BBB 26? Confira

As cinco Casas de Vidro do Big Brother Brasil (BBB) 26 espalhadas pelo Brasil receberam cada uma quatro participantes nesta sexta-feira (9). O público pode acompanhar as dinâmicas dos confinados em diferentes plataformas.

No Globoplay, entre a sexta-feira (9) e o domingo (11), das 10h às 23h, serão disponibilizados os sinais ao vivo dos participantes e das dinâmicas nas cinco casas espalhadas pelo Brasil.

Na TV Globo, também será transmitido um programa especial, que traz os detalhes sobre os participantes e um compilado do que acontece na dinâmica. O Seleção BBB está sendo transmitido após a novela Três Graças na sexta e neste sábado (10). Já no domingo, vai ao ar após o Fantástico.

Como funcionam as casas de vidro do BBB 26?

Ao todo, 20 participantes, sendo 10 homens e 10 mulheres, estão divididos entre casas de vidro instaladas em shoppings de Manaus (Norte), Salvador (Nordeste), Brasília (Centro-Oeste), São Caetano do Sul (Sudeste) e Porto Alegre (Sul).

Será ao vivo na edição de domingo que serão definidos os 10 representantes do grupo Pipoca que integrarão o BBB 26.

A escolha é do público, que tem que optar entre um homem e uma mulher de cada uma das casas de vidro para entrar na casa mais vigiada do País.

Os participantes escolhidos se juntam aos famosos do grupo Camarote e aos ex-BBBs do grupo Veteranos e compõem os 24 confinados do reality show, com estreia oficial marcada para a próxima segunda-feira (12).