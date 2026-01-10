Como assistir em tempo real às Casas de Vidro do BBB 26? Confira
20 participantes estão confinados em cinco cidades do País disputando a preferência do público.
As cinco Casas de Vidro do Big Brother Brasil (BBB) 26 espalhadas pelo Brasil receberam cada uma quatro participantes nesta sexta-feira (9). O público pode acompanhar as dinâmicas dos confinados em diferentes plataformas.
No Globoplay, entre a sexta-feira (9) e o domingo (11), das 10h às 23h, serão disponibilizados os sinais ao vivo dos participantes e das dinâmicas nas cinco casas espalhadas pelo Brasil.
Na TV Globo, também será transmitido um programa especial, que traz os detalhes sobre os participantes e um compilado do que acontece na dinâmica. O Seleção BBB está sendo transmitido após a novela Três Graças na sexta e neste sábado (10). Já no domingo, vai ao ar após o Fantástico.
Como funcionam as casas de vidro do BBB 26?
Ao todo, 20 participantes, sendo 10 homens e 10 mulheres, estão divididos entre casas de vidro instaladas em shoppings de Manaus (Norte), Salvador (Nordeste), Brasília (Centro-Oeste), São Caetano do Sul (Sudeste) e Porto Alegre (Sul).
Será ao vivo na edição de domingo que serão definidos os 10 representantes do grupo Pipoca que integrarão o BBB 26.
A escolha é do público, que tem que optar entre um homem e uma mulher de cada uma das casas de vidro para entrar na casa mais vigiada do País.
Os participantes escolhidos se juntam aos famosos do grupo Camarote e aos ex-BBBs do grupo Veteranos e compõem os 24 confinados do reality show, com estreia oficial marcada para a próxima segunda-feira (12).