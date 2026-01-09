BBB 26: quem são os participantes da Casa de Vidro Centro-Oeste

Os participantes da Casa de Vidro Centro-Oeste do Big Brother Brasil (BBB) 26 foram revelados na tarde desta sexta-feira (9). No total são quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, disputando duas vagas na "casa mais vigiada do Brasil".

A casa da região Centro-Oeste foi a terceira a ser revelada. Os concorrentes são: Chaiany, Jordana, Paulo Augusto e Ricardo.

Quem são os candidatos da Casa de Vidro Centro-Oeste?

Chaiany, 25 anos

Legenda: Chaiany se considera uma pessoa determinada e divertida, mas sem paciência. Foto: Divulgação/Globo.

Chaiany é natural de Brasília, Distrito Federal, mas atualmente mora em São João da Aliança, município de Goiás. Cresceu na roça, passando a infância sem acesso à internet e à tecnologia. Para ela, isso foi uma ótima experiência, mesmo passando perrengues no interior.

Começou a trabalhar aos 10 anos, ajudando nas atividades rurais. Aos 15, engravidou de sua filha. No momento, está desempregada e sonha em construir uma vida mais estável.

Ela se considera uma pessoa determinada e divertida, mas sem paciência. Assume ser explosiva e chorona. Também destaca a lealdade como uma de suas principais características: “Eu estou na pior situação, mas fazendo o bem ao outro. Acho que isso esgota minha energia”, avalia.

Jordana, 29 anos

Legenda: Jordana é advogada, modelo e trabalha como influenciadora digital. Foto: Divulgação/Globo.

Nascida em Paraíso do Tocantins, ainda bebê Jordana se mudou com a família para Goiânia, onde foi criada até os 16 anos. Na adolescência, foi viver em Brasília, Distrito Federal, após a separação dos pais, quando passou a morar com a avó materna.

Aos 29 anos, é advogada, modelo e trabalha como influenciadora digital. Conta que não teve luxos na infância, mas também não passou por dificuldades. Desinibida, servia como modelo para a mãe fotógrafa, o que a impulsionou a trabalhar na área na fase adulta.

Apesar disso, já trabalhou como bartender, professora de inglês, entre outras funções. Considera-se empática, fácil de fazer amizades e carismática. Segundo ela, seu estilo é vencer no argumento. Avalia, ainda, ser muito vaidosa, e conta gostar de estar sempre bonita e arrumada.

Paulo Augusto, 21 anos

Legenda: Paulo Augusto é estudante de Medicina Veterinária. Foto: Divulgação/Globo.

O estudante de Medicina Veterinária Paulo Augusto tem 21 anos e é natural de Inhumas, Goiás. Atualmente, vive em Anápolis, no mesmo estado, e trabalha como pecuarista e influenciador. Conta que sempre acompanhou o pai na roça.

Assim, desenvolveu uma forte ligação com o campo e afeição aos animais de grande porte. Ainda novo, sente orgulho de suas conquistas. Conta ser verdadeiro, observador e transparente. Não tem medo de se posicionar e sai do sério com pessoas que falam pelas costas ou inventam coisas a seu respeito.

“Sou aquele tipo de pessoa que vive tudo de verdade, sem medo de ser quem é”, afirma. Nas horas vagas, gosta de treinar, andar a cavalo, fazer caminhadas, jogar online e aproveitar shows sertanejos com os amigos.

Ricardo, 35 anos

Legenda: O modelo Ricardo tem 35 anos e é natural de Niquelândia. Foto: Divulgação/Globo.

O modelo Ricardo tem 35 anos e é natural de Niquelândia, Goiás. Vive atualmente na capital do estado e se diz muito família; é pai de dois filhos. Com quatro irmãos, conta que valoriza a convivência com os pais, casados há 40 anos.

Já foi atleta profissional de basquete, tendo jogado em vários times pelo Brasil, mas optou pela carreira de modelo por considerar o rendimento financeiro. Hoje, joga em um time amador apenas por hobby.

Descobriu na China uma grande oportunidade no mundo da moda e costuma passar alguns meses do ano lá. Quando no Brasil, viaja se apresentando como dançarino ao lado de um DJ de eletrofunk em boates de Goiânia e em Minas Gerais. O goiano diz ser um cara tranquilo e sincero, mas que não deixa de se posicionar quando algo o desagrada.