BBB 26: quem são os participantes da Casa de Vidro Sul

Participantes da Casa de Vidro do Sul foram revelados na tarde desta sexta (9).

Redação
(Atualizado às 18:41)
Zoeira
Colagem com os integrantes da Casa de Vidro da região Sul.
Legenda: São quatro os participantes da Casa de Vidro Sul do BBB 26.
Foto: Divulgação / TV Globo.

Os participantes da Casa de Vidro Sul do Big Brother Brasil (BBB) 26 foram revelados na tarde desta sexta-feira (9). No total são quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, disputando duas vagas na "casa mais vigiada do Brasil".

A casa da região Sul foi a quinta e última a ser revelada. Os concorrentes são: Elisa, Samira, Matheus e Pedro.

Quem são os candidatos da Casa de Vidro Sul?

No grupo feminino, disputam a vaga no BBB 26:

Elisa

Imagem ilustrativa da participante Elisa.
Legenda: Elisa e diz bastante competitiva e que está competindo para ganhar.
Foto: Divulgação / TV Globo.

Gaúcha de Canoas, 28 anos, modelo e empreendedora, Elisa se define como expansiva, leal e competitiva. Vê o BBB como caminho para independência financeira e para fortalecer sua marca fitness. Afirma que entra para ganhar e que ninguém no programa é como ela.

Samira

Imagem ilustrativa da participante Samira.
Legenda: Samira garante que vai dar o “sangue” no jogo já que precisa ganhar. Não tem nada a perder: “é tudo ou nada”, diz.
Foto: Divulgação / TV Globo.

Estudante de Direito, 25 anos, Samira tem personalidade marcante e trajetória construída com esforço. Falante e intensa, acredita que seu jeito autêntico vai conquistar o público. Quer vencer para quitar dívidas e ajudar a família.

Já entre os homens, disputam:

Matheus

Imagem ilustrativa do participante Matheus.
Legenda: Matheus diz ter ambições financeiras, e afirma que o prêmio marcará uma mudança de vida.
Foto: Divulgação / TV Globo.

Bancário de Porto Alegre, 25 anos, ex-jogador de futebol que precisou abandonar a carreira por lesões. Competitivo e fisicamente preparado, vê o BBB como chance de mudar de vida. Garante que não entra para brincar.

Pedro

Imagem ilustrativa do participante Pedro.
Legenda: “Eu sou vendedor. Você acha que eu não vou saber me vender no BBB?”, declara Pedro, sobre como pretende competir no reality.
Foto: Divulgação / TV Globo.

Vendedor ambulante de 22 anos, de Curitiba, Pedro será pai em breve e sonha em oferecer uma realidade melhor à família. Ambicioso e persuasivo, aposta nas provas e em sua habilidade de se vender no jogo. Quer fugir dos paredões e ser lembrado no BBB.

