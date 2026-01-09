BBB 26: quem são os participantes da Casa de Vidro Sul
Participantes da Casa de Vidro do Sul foram revelados na tarde desta sexta (9).
Os participantes da Casa de Vidro Sul do Big Brother Brasil (BBB) 26 foram revelados na tarde desta sexta-feira (9). No total são quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, disputando duas vagas na "casa mais vigiada do Brasil".
A casa da região Sul foi a quinta e última a ser revelada. Os concorrentes são: Elisa, Samira, Matheus e Pedro.
Veja também
Quem são os candidatos da Casa de Vidro Sul?
No grupo feminino, disputam a vaga no BBB 26:
Elisa
Gaúcha de Canoas, 28 anos, modelo e empreendedora, Elisa se define como expansiva, leal e competitiva. Vê o BBB como caminho para independência financeira e para fortalecer sua marca fitness. Afirma que entra para ganhar e que ninguém no programa é como ela.
Samira
Estudante de Direito, 25 anos, Samira tem personalidade marcante e trajetória construída com esforço. Falante e intensa, acredita que seu jeito autêntico vai conquistar o público. Quer vencer para quitar dívidas e ajudar a família.
Já entre os homens, disputam:
Matheus
Bancário de Porto Alegre, 25 anos, ex-jogador de futebol que precisou abandonar a carreira por lesões. Competitivo e fisicamente preparado, vê o BBB como chance de mudar de vida. Garante que não entra para brincar.
Pedro
Vendedor ambulante de 22 anos, de Curitiba, Pedro será pai em breve e sonha em oferecer uma realidade melhor à família. Ambicioso e persuasivo, aposta nas provas e em sua habilidade de se vender no jogo. Quer fugir dos paredões e ser lembrado no BBB.