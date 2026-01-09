BBB 26: quem são os participantes da Casa de Vidro Sul

Os participantes da Casa de Vidro Sul do Big Brother Brasil (BBB) 26 foram revelados na tarde desta sexta-feira (9). No total são quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, disputando duas vagas na "casa mais vigiada do Brasil".

A casa da região Sul foi a quinta e última a ser revelada. Os concorrentes são: Elisa, Samira, Matheus e Pedro.

Veja também Zoeira Como votar para escolher os 'pipocas' do BBB 26? Zoeira BBB 26: Saiba quando serão anunciados Camarotes e Veteranos Zoeira Enquete Casa de Vidro: quem da região Sul deve entrar no BBB 26 Zoeira BBB já apostou na dinâmica da Casa de Vidro em sete edições; relembre

Quem são os candidatos da Casa de Vidro Sul?

No grupo feminino, disputam a vaga no BBB 26:

Elisa

Legenda: Elisa e diz bastante competitiva e que está competindo para ganhar. Foto: Divulgação / TV Globo.

Gaúcha de Canoas, 28 anos, modelo e empreendedora, Elisa se define como expansiva, leal e competitiva. Vê o BBB como caminho para independência financeira e para fortalecer sua marca fitness. Afirma que entra para ganhar e que ninguém no programa é como ela.

Samira

Legenda: Samira garante que vai dar o “sangue” no jogo já que precisa ganhar. Não tem nada a perder: “é tudo ou nada”, diz. Foto: Divulgação / TV Globo.

Estudante de Direito, 25 anos, Samira tem personalidade marcante e trajetória construída com esforço. Falante e intensa, acredita que seu jeito autêntico vai conquistar o público. Quer vencer para quitar dívidas e ajudar a família.

Já entre os homens, disputam:

Matheus

Legenda: Matheus diz ter ambições financeiras, e afirma que o prêmio marcará uma mudança de vida. Foto: Divulgação / TV Globo.

Bancário de Porto Alegre, 25 anos, ex-jogador de futebol que precisou abandonar a carreira por lesões. Competitivo e fisicamente preparado, vê o BBB como chance de mudar de vida. Garante que não entra para brincar.

Pedro

Legenda: “Eu sou vendedor. Você acha que eu não vou saber me vender no BBB?”, declara Pedro, sobre como pretende competir no reality. Foto: Divulgação / TV Globo.

Vendedor ambulante de 22 anos, de Curitiba, Pedro será pai em breve e sonha em oferecer uma realidade melhor à família. Ambicioso e persuasivo, aposta nas provas e em sua habilidade de se vender no jogo. Quer fugir dos paredões e ser lembrado no BBB.