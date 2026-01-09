BBB 26: quem são os participantes da Casa de Vidro Nordeste

Quatro nordestinos disputam uma vaga no BBB 26 por meio da Casa de Vidro montada na região. Os participantes — Maxiane, Rafaella, Leandro e Marcelo — representam trajetórias distintas, marcadas por desafios pessoais, atuação profissional em diferentes áreas e o desejo comum de ingressar no reality show da TV Globo.

Maxiane, Rafaella, Leandro e Marcelo são de cidades de Alagoas, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

De Nazaré da Mata, em Pernambuco

A pernambucana Maxiane, de 32 anos, mora em Carpina. Professora de História da rede estadual, também atua como influenciadora digital nos segmentos de beleza, moda, estilo de vida saudável e maternidade.

Criada em uma família humilde pelos avós maternos, pais e irmão, afirma que a infância foi simples, porém estruturada. Após a graduação e a pós-graduação, buscou nas redes sociais uma alternativa de ganhar mais.

Para ela, o reality representa um teste de limites e, sobretudo, uma chance concreta de conquistar o prêmio milionário. Diz não temer julgamentos e afirma que, se não entrar, seguirá a carreira na educação.

De Maceió, em Alagoas

Rafaella, de 29 anos, é terapeuta ocupacional e trabalha com crianças no espectro autista, especialmente em famílias sem acesso regular a tratamento.

Já atuou como técnica de enfermagem e instrumentadora cirúrgica e está concluindo a graduação em Medicina Veterinária. Produz conteúdo digital mostrando o cotidiano, inclusive durante deslocamentos de ônibus, onde registra refeições, conversas e comemorações.

Rafaella se define como impulsiva e sincera e vê o BBB como uma oportunidade real de mudança de vida, com planos de independência financeira e melhores condições para a família.

De Salvador, na Bahia

O baiano Leandro, de 42 anos é produtor cultural e arte-educador, foi criado pela avó e enfrentou dificuldades desde a infância, com trabalhos informais para ajudar em casa. Na juventude, chegou a viver em situação de rua. Formado em Artes Cênicas e Música pela Universidade Federal da Bahia, tornou-se o primeiro da família a concluir o ensino superior.

Apesar da formação, relata frustração profissional e dificuldades financeiras. Com perfil reservado e cauteloso nas relações, afirma que a participação no reality é uma forma de buscar realização pessoal e garantir melhores oportunidades para a filha de 11 anos.

Currais Novos, no Rio Grande do Norte

Já Marcelo, de 31 anos, é médico. Iniciou a graduação em Psicologia, mas optou por cursar Medicina na Bolívia, conciliando os estudos com diversos trabalhos informais para se manter.

De volta ao Brasil, atua no sistema público de saúde e relata ser o principal suporte financeiro e emocional da família. Marcelo diz associar o BBB ao desejo de viver a juventude com mais liberdade. Assume um perfil competitivo, comunicativo e estrategista, destacando facilidade de articulação e identificação com o público.

Estreia do BBB 26 na segunda-feira (12)

O BBB 26 estreia no próximo dia 12 de janeiro e está cheio de novidades. A começar pelos participantes do grupo Pipoca, que serão escolhidos pela votação do público. Serão 10 brothers selecionados nas cinco Casas de Vidro.

Outra novidade é que além dos Pipocas e Camarotes, o BBB 26 contará com mais um grupo para integrar a casa: os Veteranos. Alguns ex-BBBs que já marcaram outras edições do reality estarão de volta ao jogo.