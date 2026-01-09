Enquete Casa de Vidro: quem da região Centro-Oeste deve entrar no BBB 26

Os concorrentes da região Centro-Oeste da Casa de Vidro do Big Brother Brasil 26 foram divulgados na tarde desta sexta-feira (9) durante a programação da TV Globo. Os participantes estão confinados em Brasília, em um shopping na Asa Norte.

No grupo feminino, disputam a vaga no BBB 26: Jordana, advogada, modelo e influenciadora digital, 29 anos (Brasília), e Chaiany, 25 anos (São João da Aliança - Goiás).

Já entre os homens, o público deve votar entre Paulo Augusto, estudante de Medicina Veterinária, 21 anos (Goiás), e Ricardo, modelo, 35 anos (Goiás).

Dos 4 concorrentes, o público deve escolher dois: um homem e uma mulher, para entrar oficialmente na casa mais vigiada do País.

Quem da região Centro-Oeste deve entrar no BBB 26? Vote

Candidatos homens

inter@

Candidatas mulheres

inter@

Casa de Vidro BBB 26

No total, são cinco Casas de Vidro, uma em cada região do Brasil. Serão escolhidos um homem e uma mulher de cada uma das cinco estruturas para cravar a entrada no BBB 26.

O grupo dos veteranos, composto apenas por participantes que já passaram por outras edições do BBB, e dos camarotes, com famosos e personalidades da mídia, serão revelados ao público na segunda-feira (12), dia da estreia oficial.