Fernanda Torres participa de jantar em homenagem aos indicados do Oscar 2025

Fernanda Torres participou de um jantar organizado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em homenagem aos indicados do Oscar 2025. A atriz interagiu com concorrentes da categoria de Melhor Atriz, como Demi Moore e Mikey Madison, e outros astros de Hollywood.

A brasileira esteve presente com a equipe de "Ainda Estou Aqui": o diretor Walter Salles e os produtores Maria Carlota e Rodrigo Teixeira. A obra concorre à Melhor Filme Internacional e Melhor Filme, a principal categoria da noite.

Além do jantar, celebrado no Museu da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, todos os 200 profissionais indicados posaram para a anual "foto de formatura" do Oscar. Confira:

Legenda: Cerimônia de premiação acontece neste domingo (2) Foto: Divulgação/Academia de Artes e Ciências Cinematográficas

Looks da noite

Fernanda apostou em um longo vestido preto a marca The Row, das gêmeas Mary Kate e Ashley. Ela usou também joias do brasileiro-armênio Ara Vartanian. Demi Moore escolheu um terno branco e Ariana Grande optou por vestido preto com penas rosas, cor favorita da personagem dela em "Wicked".

Em um vídeo captado durante o evento, a atriz brasileira aparece interagindo com outras estrelas do ramo momentos antes durante a foto. O jantar pré-Oscar é uma das raras oportunidades para os indicados conversarem entre si sem as animosidades da competição. Assista:

