Virginia fala sobre body splash com 'cheiro de vômito': 'Não me arrependi'

Vítima da própria brincadeira. A influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca foi colocada contra a parede durante o quadro “Se Beber, Não Fale”, em seu programa “Sabadou”, no SBT, na noite desse sábado (12).

Na edição, a esposa de Zé Felipe recebeu os convidados, Luiza Possi, o DJ Ronald, e o filho do jogador Ronaldo, o também influenciador Brino, que trouxe à tona a polêmica envolvendo o body splash da influencidadora. O produto que tem aroma de waffle foi apelidado na internet de “cheiro de vômito”.

Virginia foi questionada se tinha se arrependido de ter lançado o produto, e respondeu: "Deixa eu te falar? Eu não me arrependi pelo fato de que esse body splash de waffle é o mais procurado, e a galera compra para fazer review e me xingar na internet. Mas enquanto o povo tá me xingando, eles estão comprando, então, está movimentando".

O cosmético com cheiro de waffle da marca da nora de Leonardo, We Pink, viralizou nas redes sociais assim que foi lançado, no ano passado, se tornado alvo de piada. No YouTube, influenciadores como Adam Mitch e Felca, que reagem e dão opiniões sobre os produtos, disseram que ao experimentarem, lembraram do cheiro de “vômito”.

“Gente, não dá! Foi uma leve [cheirada] e eu já não quero mais. Eu sei por que tá dando ânsia de vômito nas pessoas. Sabe o que [o cheiro] parece? Quando você tem aquela ressaca de vodca com energético. Tem cheiro de vômito de vodca com energético. Horrível! Arrepiei, sei nem se vou conseguir terminar esse vídeo. Podre!”, detonou Adam, na época.

Já Felca, ao testar, disse que sentiu vontade de gorfar, e pouco depois, começou a passar mal e acabou vomitando diante das câmeras.