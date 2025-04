Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (23)

A novela 'História de Amor' desta quarta-feira (23) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Assunção não quer conversar com Bruno.

Resumo completo de 'História de Amor' desta quarta-feira

Assunção não quer conversar com Bruno. Xavier deixa Bruno entrar. O garoto conversa com Assunção e pede que ele tente entender um pouco a filha. Assunção fica irredutível. Paula vai ao boliche com os amigos e lembra de Carlos. Marta acorda no hospital e chora ao conversar com Helena.

Valkíria também vai ao hospital. Carlos conversa com Helena e a tranquiliza em relação ao caso de Marta. Ritinha visita a mãe no hospital. Helena e Carlos saem para jantar. Paula encontra o casal num restaurante.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.