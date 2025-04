Após mudança na programação, saiba quando será o próximo sorteio da Mega-Sena

O próximo sorteio da Mega-Sena é o concurso 2855 e acontece nesta quinta-feira (24), na cidade de São Paulo, a partir das 20h. Na ocasião, os jogadores concorrem ao prêmio estimado em R$ 25 milhões.

Tradicionalmente, a Caixa Econômica Federal realiza três sorteios por semana (às terças, quintas e sábados), mas devido ao feriado de Dia de Tiradentes, na segunda-feira (21), o evento de terça (22) não foi realizado.

No último concurso (2854), sorteado no último sábado (19), uma aposta simples de Santa Catarina levou sozinha o prêmio acumulado de R$ 52.035.653,48. Na data, o sortudo acertou os seis números: 02 - 13 - 16 - 31 - 44 - 55.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números, e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha — quando o sistema escolhe os números para você — ou com a Teimosinha — quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 5 é de:

1 em 50.063.860 para a Sena

1 em 154.518 para a Quina

e 1 em 2.332 para a Quadra

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.