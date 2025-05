O que está por trás da queda de 73% do lucro da Enel Ceará no primeiro trimestre

Os resultados financeiros do 1º trimestre de 2025 da Enel Distribuição Ceará, concessionária de energia do Estado, foram, de modo geral, bastante negativos, apesar de ter sido reportado aumento nos investimentos. Prova disso é a redução brusca no lucro líquido da companhia.

O indicador trimestral do início de 2025 foi de R$ 34 milhões, o que indica queda de 73,2% na relação com os três meses iniciais do ano passado.

As informações foram divulgadas pela empresa ao mercado financeiro. A Enel Ceará tem capital aberto na B3, a principal bolsa de valores do País. Os tombos também foram observados em demais indicadores, mas nenhum com a mesma expressividade da redução do lucro líquido.

Entre janeiro e março de 2024, o lucro líquido da companhia foi de pouco mais de R$ 127 milhões, o que, na época, representou forte alta de 60,6% na comparação com o mesmo período de 2023. Na relação com o trimestre imediatamente anterior (outubro a dezembro do ano passado), a redução é ainda maior: - 83,2%.

Conforme a Enel Ceará, a queda acentuada no indicador pode ser explicada "em grande parte por uma redução do Ebitda (sigla em inglês para valores antes de juros, impostos, depreciação e amortização) e aumento da depreciação e amortização".

O Ebitda da companhia no 1º trimestre foi de R$ 411,4 milhões, 21,2% menor do que os dos três meses iniciais do ano passado. A Enel Ceará explica que a diminuição nos lucros está associada "à redução da margem, atribuída principalmente ao fornecimento de energia compensado parcialmente por um menor nível de deduções da receita".

Em nota enviada à reportagem, a empresa especifica o motivo do tombo. A alegação é de que, durante março de 2025, houve um consumo menor de energia na área de atuação da empresa por queda de 1,1 °C na temperatura em relação à média histórica do mês.

"(Houve ainda) o impacto do reajuste tarifário de 2024, além do aumento dos custos na linha de Pessoal, com incremento do número de colaboradores próprios, em função do reforço nas contratações de colaboradores próprios para atuação em campo", esmiúça a companhia.

Resultado financeiro também é impactado

A somatória de todas as receitas e despesas da empresa, chamada de resultado financeiro líquido, manteve-se positivo, em pouco mais de R$ 185,8 milhões. Apesar disso, o indicador teve uma redução 6,8% no comparativo com o 1º trimestre de 2024.

A Enel Ceará argumenta a questão pelo "aumento de R$ 44,8 milhões na linha de outras receitas financeiras relacionado à atualização de créditos tributários". O indicador também obteve compensação com outras despesas.

"Aumento de R$ 22,3 milhões na rubrica de outras despesas financeiras decorrente, parcialmente, de juros e atualização monetária de provisão; aumento com custos de garantias renovadas seguindo condições de mercado; e aumento na atualização dos juros relacionado ao ICMS", diz a empresa.

"Estes efeitos foram parcialmente compensados pela redução nos descontos relacionados à medida de apoio implementada pela companhia no 1º trimestre de 2024, com a isenção do pagamento da conta de energia durante três meses para clientes elegíveis, desde dezembro de 2023, que não ocorreu no 1º trimestre de 2025; e o aumento de R$ 4,6 milhões de despesa na rubrica de atualização de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas", completa.

Investimentos disparam, segundo Enel Ceará

Em meio à redução dos lucros e dos resultados positivos da empresa, a companhia reportou um aumento de 12,3% nos investimentos, chegando aos R$ 375,5 milhões aplicados nos três primeiros meses deste ano.

"(O valor) foi alocado, principalmente, em atividades de novas conexões, R$ 192,4 milhões (R$ 178,6 milhões de recursos próprios e R$ 13,8 milhões financiados pelos clientes). Para manutenção foram investidos R$ 116,8 milhões, sendo R$ 91,4 milhões para as atividades relacionadas à manutenção corretiva. Na parte de crescimento, foram investidos R$ 66,2 milhões, com destaque para atividades voltadas para a qualidade do serviço (R$ 22,8 milhões) e ao programa de redução de perdas (R$ 14 milhões)", considera a Enel Ceará.

"Em janeiro deste ano, a Enel anunciou um novo plano de investimento de R$ 7,4 bilhões no Estado entre 2025 e 2027. O plano prevê investimentos em toda a área de concessão, além da contratação de cerca de 1.340 novos colaboradores e da incorporação de 480 veículos, para atuar, principalmente, na operação em campo, de forma a agilizar o restabelecimento e recuperação da energia e melhorar a qualidade da rede", acrescenta.

Nos dados prévios referentes à infraestrutura, a Enel Ceará aumentou em 1,2% as linhas de distribuição (159,6 mil km) e em 0,2% as linhas de transmissão (5,6 mil km), bem como registrou crescimento no volume de energia gerado nos últimos 12 meses (alta de 2,7%, com 13,7 gigawatts-hora - GWh).

A partir de 2026, passa a valer o fim dos incentivos fiscais dados à companhia pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Até o final deste ano, o subsídio desconta a concessionária em 75% do pagamento do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e que, entre 2022 e 2024, isentou a Enel de pagar ao Fisco R$ 127 milhões.

Além disso, está em vigor desde 22 de abril a nova tarifa de energia cobrada pela empresa, em média 2,1% mais barata em relação ao valor cobrado anteriormente no Ceará. Foi a segunda redução sucessiva da companhia no preço da conta de luz no Estado.