Com especulação de tarifaço de Trump, exportações do Ceará dobram em março

As exportações cearenses mais que dobraram em março deste ano, chegando a US$ 227,3 milhões. Segundo especialistas, o crescimento foi resultado da expectativa em torno das tarifas que seriam anunciadas apenas em abril por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

Com o resultado, o primeiro trimestre encerrou com US$ 453 em vendas do Ceará para outros países, crescimento de 47% na comparação com igual período de 2024, segundo dados do Comex Stat, plataforma do Governo Federal que reúne dados do comércio exterior brasileiro.

Para Augusto Fernandes, diretor da JM Negócios Internacionais, o que aconteceu foi de certa forma “previsto”. “As compras se anteciparam, justamente para evitar mais tarifas e bloqueios”. Perguntado sobre o que esperar para os resultados de abril e dos próximos meses, ele destaca que o Ceará conta com vantagens competitivas ante outros mercados, a exemplo da “localização geográfica e da eficiência do Complexo do Pecém”.

“O Ceará conta com uma grande vantagem que é a geográfica e, isso, tarifa nenhuma vai mudar. Estamos perto do maior mercado consumidor do mundo, que é os EUA. O segundo ponto é a eficiência do Complexo do Pecém, oferecendo vantagem administrativa no sentido de encontrar parcerias de negócios”, destaca Fernandes.

Legenda: Aço, ferro, pescados, calçados, couros e peles, frutas, leite e laticínios estão entre os principais produtos cearenses enviados aos EUA Foto: Ismael Soares

Aço: acordo pode favorecer Ceará

Ele também acredita que Brasil e Estados Unidos podem chegar a um acordo para uma isenção no aço laminado cearense. “No Trump 1 [primeiro mandato de Donald Trump], as lâminas foram isentas. No Trump 2 [segundo mandato], os Estados Unidos querem uma permuta com o nosso etanol, e se o Brasil souber costurar esse acordo, podemos novamente ter uma isenção para o laminado”, vislumbra.

Conforme os dados do primeiro trimestre, os Estados Unidos correspondem a 49% das vendas do Ceará ao exterior, com destaque para o aço. Reino Unido é o segundo maior destino das exportações cearenses, com 5,8%. Em seguida, estão Holanda (5,5%), Itália e China (3,2%).

Veja também Ingrid Coelho Pescados cearenses podem ganhar espaço no mercado chinês após guerra tarifária de Trump; entenda Ingrid Coelho Agro do Ceará deixa de faturar R$ 3 bilhões com frutas, legumes e verduras vindos de outros estados

‘Imprevisibilidade’ e ‘cautela’

Enquanto no primeiro trimestre as exportações cearenses apresentaram resultado expressivo, o segundo trimestre — e os próximos — são de "imprevisibilidade" e exigem "cautela", segundo avaliação da gerente do Centro Internacional de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Karina Frota. "Hoje, a imprevisibilidade permanece. Já percebemos recuo de algumas decisões e o discurso de renegociar a aplicação dessas tarifas".

"A indústria incentiva a importância da negociação e da parceria. O cenário exige cautela. É necessário analisar os impactos e seguir para o diálogo entre as nações", afirma a gerente do CIN.

Apesar da imprevisibilidade, Karina reconhece que alguns produtos cearenses e brasileiros podem manter a competitividade. “Na análise singular desse contexto, considerando ainda as tarifas altas para outras nações como a China, é possível que alguns produtos do Ceará e do Brasil, mantenham a competitividade”.

Legenda: Setores como o de frutas, calçados e ceras apresentaram bom desempenho nas exportações neste início de 2025 Foto: Thiago Gadelha

Produtos exportados para os EUA

Além do aço e do ferro, pescados, calçados, couros e peles, frutas, leite e laticínios estão entre os principais produtos cearenses enviados ao país norte-americano. “A relação bilateral entre o Brasil e os EUA é tradicional e histórica. É o principal parceiro comercial do Ceará”, afirma Karina.

De acordo com o Comex Stat, o aço representa 39% das exportações que o Ceará realizou no primeiro trimestre para vários países. Em seguida aparecem os calçados, com 14%; frutas, com 11%; ceras, com 5,6%, demais produtos da indústria de transformação (3,9%) e pescados (3,1%).

Apesar dos números expressivos terem como reflexo a antecipação dos mercados para fugir das tarifas dos EUA, Karina também destaca que houve algumas atualizações na base de dados do Governo Federal. Assim, números que estavam de certa forma represados acabaram entrando no volume de março.

Para além dos dados represados, setores como o de frutas, calçados e ceras apresentaram bom desempenho neste início de 2025. “Houve bom desempenho de setores tradicionais, como frutas, calçados, ceras vegetais e pescado”.

“No caso dos calçados, o aumento foi devido ao incremento nos embarques para a Argentina e Estados Unidos. O setor de frutas apresentou crescimento no valor exportado (melões, castanha, melancias) principalmente nas vendas para a Holanda e Reino Unido. Ceras tiveram incremento nas exportações para diversos mercados como Alemanha, China, EUA e Japão”, arremata Karina.