Agro do Ceará deixa de faturar R$ 3 bilhões com frutas, legumes e verduras vindos de outros estados

O agro cearense poderia faturar R$ 3 bilhões a mais com uma inserção maior de frutas, legumes e verduras (FLVs) nos supermercados cearenses. A estimativa é da Federação da Agricultura do Ceará (Faec), que esteve reunida na manhã da última terça-feira (8) com a Associação Cearense de Supermercados (Acesu) para falar da possibilidade de ter mais produtos locais nas prateleiras e gôndolas.

Conforme a Faec, os supermercados faturam entre R$ 6 bilhões e R$ 7 bilhões com as FLVs, mas cerca de 50% do que é comercializado pelo setor no Ceará é trazido de outros estados.

“Essas frutas, verduras e legumes nós podemos produzir aqui. É um negócio que todos ganham. O que a gente quer é fazer uma parceria com a Acesu para que a gente possa ampliar esse fornecimento”, disse à coluna Amílcar Silveira, presidente da Faec.

Veja também Ingrid Coelho Consignado CLT soma 18,7 mil empréstimos no Ceará com valor médio de R$ 5,2 mil Ingrid Coelho Tarifas de embarque de terminais são reajustadas em 7,2% em Fortaleza; veja como ficam os novos valores

Exemplo disso, de acordo com Amílcar, é a laranja que chega ao Ceará. De acordo com ele, 99% do fruto consumido no Estado vem de outras regiões. A banana é o oposto: o que é consumido localmente é produzido no Ceará.

A coluna procurou a Acesu para um posicionamento sobre a demanda apresentada pela Faec e aguarda retorno.

Safra de 2025

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Ceará deve ter, em 2025, uma safra de 484,4 mil toneladas, 13,3% menor em relação à safra efetivamente obtida em 2024 (558,7 mil toneladas).

Na horticultura, a produção esperada para este ano é de 427,1 mil toneladas. Quanto às frutas frescas, a produção no Ceará é estimada em 1,97 milhão de toneladas.