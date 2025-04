Tarifas de embarque de terminais são reajustadas em 7,2% em Fortaleza; veja como ficam os novos valores

Os terminais rodoviários Engenheiro João Tomé, Messejana e Antônio Bezerra, em Fortaleza, tiveram as tarifas de embarque reajustadas em 7,22%. O reajuste foi aprovado pela Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce). A resolução com o percentual foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) no último dia 2 de abril.

Veja também Ingrid Coelho Consignado CLT soma 18,7 mil empréstimos no Ceará com valor médio de R$ 5,2 mil Ingrid Coelho Governo do Ceará oferece até R$ 16,2 mi por ano para interessadas em administrar aeroportos de Jeri e Canoa Quebrada

Procurada, a Socicam, concessionária administradora dos terminais, informou que, até então, valem as tarifas de 2024. De acordo com a Arce, após a publicação da resolução do dia 2 de abril, a Socicam está autorizada a aplicar o reajuste a partir dessa quinta-feira (3).

As tarifas de embarque são divididas em quatro segmentações:

Linhas Intermunicipais acima de 100km, cuja tarifa de 2024 é de R$ 4,43;

Linhas Intermunicipais com até 75km, cuja tarifa de 2024 é de R$ 0,96;

Linhas Intermunicipais de 75km a 100km, cuja tarifa de 2024 é de R$ 2,40;

Linhas Interestaduais, cuja tarifa de 2024 é de R$ 8,39.

Com o reajuste de 7,22%, as tarifas de embarque passam a ser:

Linhas Intermunicipais acima de 100km: R$ 4,75

Linhas Intermunicipais com até 75km: R$ 1,03

Linhas Intermunicipais de 75km a 100km: R$ 2,57

Linhas Interestaduais: R$ 9

Atualmente, há 13 empresas de transporte operando nos terminais em questão. Conforme detalhado pela Arce, "os passageiros que embarcam nos terminais de Fortaleza pagam a tarifa de embarque, que sofreu reajuste agora, e a passagem de ônibus, que não sofreu reajuste neste momento".

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias