Consignado CLT soma 18,7 mil empréstimos no Ceará com valor médio de R$ 5,2 mil

Modalidade de crédito com desconto em folha dos trabalhadores do setor privado, o consignado CLT já contabiliza 18.734 contratações no Ceará, de acordo com dados enviados à coluna pelo Ministério do Trabalho (MTE) na tarde da última quarta-feira (2).

As contratações no Ceará somam R$ 98,7 milhões, com uma média de R$ 5.271,41 por operação. O Ministério do Trabalho revelou ainda a quantidade média de parcelas: 17 prestações. A média das parcelas ficou em R$ 308,88.

O Ceará é o segundo estado no Nordeste em número de empréstimos contratados, perdendo apenas para a Bahia, que soma 24.190 operações.

No Brasil, as contratações por meio do Consignado CLT chegaram a R$ 2,9 bilhões, com média de R$ 6.230,60 por empréstimo. As contratações foram efetuadas, em média, com 18 parcelas.

Como funciona?

O trabalhador, desde o último dia 21 de março, já consegue realizar as simulações no aplicativo da Carteira de Trabalho. Na página, o interessado preenche quanto pretende tomar de empréstimo e em quantas vezes pretende pagar. As instituições financeiras têm até 24 horas para enviar as propostas de empréstimo.

A modalidade foi criada com a promessa de ter juros mais baixos do que outras linhas de crédito. A expectativa é que, com a entrada de mais instituições financeiras na oferta de empréstimos do Consignado CLT a partir de 25 de abril, os juros fiquem ainda mais competitivos.

Quem pode pegar o empréstimo?

O consignado CLT pode ser contraído por trabalhadores com vínculos ativos das seguintes categorias:

Empregado com carteira assinada, incluindo o empregado do MEI (Microempreendedor Individual);

Empregado rural, exceto de pequeno prazo;

Empregado doméstico;

Diretores não empregados com direito ao FGTS.

Portabilidade e migração

A partir de 6 de junho, será possível ainda transferir o empréstimo para outras instituições que ofereçam taxas mais vantajosas. Além disso, quem já tem um consignado poderá migrar para o novo modelo dentro do mesmo banco em até 120 dias.