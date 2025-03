Economia do Ceará salta 6,5% em 2024 e tem maior crescimento em 14 anos

A economia do Ceará apresentou um dos melhores resultados de sua história recente em 2024. O PIB (Produto Interno Bruto) do Estado saltou 6,49% no ano passado, o maior incremento desde 2010.

O "crescimento chinês" do Ceará representa quase o dobro do percentual assinalado pelo Brasil, de 3,4%. Trata-se ainda do quarto melhor desempenho dos últimos 22 anos.

"O crescimento do PIB do Ceará, quase o dobro do PIB do Brasil, é resultado do nosso trabalho para atrair mais empresas e fortalecer as já instaladas em nosso estado. Representa mais oportunidades para os cearenses. Com a certeza de que estamos no caminho certo, seguiremos trabalhando para avançar ainda mais", disse o governador Elmano de Freitas.

Agronegócio e indústria crescem forte

Essa façanha foi impulsionada sobretudo pelos expressivos resultados do agronegócio, que cresceu 25%, e da indústria, que se expandiu em mais de 10%.

Agropecuária: +25,16%

Indústria: +10,65%

Serviços: +4,28%.

PIB Ceará: +6,49%

Mais detalhes sobre o PIB serão divulgados pelo Ipece (Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará) na tarde desta quarta-feira (26).