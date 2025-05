Com novas lojas para o Ceará no radar, Grupo Mateus lucra R$ 1,91 bilhão no 1º trimestre de 2025

Os maranhenses do Grupo Mateus seguem em um crescimento forte e intenso. Prova disso é o balanço financeiro do primeiro trimestre de 2025 da companhia, que aponta que a empresa teve, entre janeiro e março, lucro bruto de R$ 1,91 bilhão, alta de R$ 16,2% em relação ao mesmo período de 2024, quando as cifras chegaram a R$ 1,65 bilhão.

Além desse resultado, demais indicadores, como receita bruta e lucro líquido, também registraram expressivos crescimentos. Os números foram divulgados na noite desta segunda-feira (5) ao mercado financeiro. Foi o segundo balanço do Grupo Mateus após o anúncio do acordo para a aquisição da rede pernambucana Novo Atacarejo, cujos resultados não constam na divulgação.

A receita bruta do Mateus subiu de R$ 8,3 bilhões para R$ 9,4 bilhões, alta de 12,5%. O lucro líquido também teve aumento nas cifras, de 32,5%, saindo de R$ 240 milhões para R$ 319 milhões.

Esses resultados estão de acordo com o último balanço anual divulgado pela companhia, no fim de fevereiro deste ano e referente a 2024. Na ocasião, a empresa reportou lucro líquido de R$ 1,3 bilhão, puxado principalmente pelas operações em estados como Maranhão, Pernambuco e Ceará.

Sair do Norte-Nordeste está fora de cogitação

O Grupo Mateus já tinha atuação consolidada no Maranhão e áreas vizinhas, e em 2021 começou uma ofensiva em demais estados nordestinos, com exceção do Rio Grande do Norte, e também no Pará.

"(A companhia está) alinhada ao seu planejamento estratégico de fomentar a consolidação e o adensamento de rotas. Nesse contexto, começaram as operações no Ceará, Bahia, Paraíba, Alagoas, Pernambuco e Sergipe. Até o final de março, 51 lojas (47 atacarejos e 4 varejos) já estavam em funcionamento em capitais ou cidades relevantes desses seis estados, sendo que 39 delas estavam em operação há mais de 13 meses", diz a companhia.

Ao fim do primeiro trimestre deste ano, a empresa contava com 276 lojas, com mais da metade desse total (140) no Maranhão. O Pará aparece logo na sequência como segundo estado com mais unidades do grupo, 73.

Legenda: Unidade fica localizada na Avenida Presidente Costa e Silva, em frente ao Terminal do José Walter Foto: Kid Junior

São lojas que incluem bandeiras de varejo alimentar, como Mix Mateus, Mateus Supermercados, Hiper Mateus e El Camiño Supermercados, além da marca Eletro Mateus, de eletrodomésticos. Nessa contabilidade, não entram as unidades de conveniência, tais como Armazzém Mateus e Mais Fraldas.

"As inaugurações realizadas no trimestre resultaram em um crescimento de 8% na área de vendas em relação ao mesmo período de 2024. Ao final do 1º trimestre de 2025, a companhia contava com 172 lojas de varejo alimentar e 104 eletro", explica a empresa.

Atualmente, a empresa foca seus investimentos somente no Nordeste e em uma pequena porção do Norte brasileiro, não pretendendo, portanto, se direcionar rumo ao Centro-Sul do País. Vale lembrar que o Grupo Mateus é a terceira maior varejista alimentar do País, segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

Lucro sobe; investimentos despencam

Se o lucro líquido da empresa registrou mais uma vez um resultado muito positivo, o mesmo não podem ser ditos dos investimentos realizados pelo Grupo Mateus na expansão da rede.

Nos três primeiros meses deste ano, foram investidos, conforme a companhia, R$ 248,6 milhões em ativos fixos. Isso representa uma queda de 28,1% no comparativo com o primeiro trimestre de 2024, indicador atribuído, principalmente, ao que foi aplicado em 2024 para ser aberto neste ano.

"Essa queda é resultado, principalmente, do menor investimento em novas lojas e terrenos, em função principalmente de investimentos realizados em 2024 para unidades inauguradas em 2025", esclarece o grupo.

"Incluindo os valores provenientes de compra e venda de imóveis, os investimentos do grupo registraram uma queda de 6,2% no trimestre. Do total de R$ 72,2 milhões em compras/vendas de imóveis, houve o recebimento de R$ 33,3 milhões referente às parcelas da operação de venda de quatro imóveis anunciada em novembro de 2024, compensados por investimentos em futuros empreendimentos", completa o Mateus.

Um dos únicos indicadores positivos desse segmento foi no de reformas e manutenções. Se em 2024 o investimento foi de apenas R$ 2,42 milhões, agora nos três meses iniciais de 2025, as cifras dispararam, e o total investido no setor foi de mais de R$ 32,46 milhões.

Ceará como foco

Uma das próximas inaugurações da companhia deve ser a do Mix Mateus do Jangurussu, em Fortaleza. A unidade já conta com inscrições abertas para funcionários das mais diversas áreas, e a tendência é de que seja entregue ainda neste ano, assim como o atacarejo da mesma bandeira no bairro Padre Andrade.

Legenda: Obras do Hiper Mateus na Aldeota: loja está abandonada e sem sinal de operários na construção Foto: Davi Rocha

Outras unidades do atacarejo (Mix Mateus no Farias Brito, Hiper Mateus na Aldeota ou futuras unidades do grupo na Messejana e na Parangaba) seguem sem previsão de quando serão inauguradas.

O Ceará é o terceiro estado com maior número de lojas do Grupo Mateus: 14 ao todo, sendo uma em esquema de "combo", no José Walter, em Fortaleza, onde funciona o Mix Mateus e o Eletro Mateus, além da sede administrativa da companhia no Estado. São, no total, 12 atacarejos e dois supermercados.

