Contratado pelo Nubank, Campos Neto vem a Fortaleza neste mês

O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, será uma das atrações de um evento de tecnologia, a ser realizado no dia 23 de maio.

Campos Neto foi anunciado nos últimos dias como a nova aquisição do NuBank, onde ocupará o cargo de vice-chairman.

Além do ex-chefe do BC, o Ceará Tech Hub contará ainda com nomes como Carlos Baigorri (presidente da Anatel), José Roberto Nogueira (CEO da Brisanet), Rodrigo Abreu (ex-CEO da Oi e atual Operating Partner da Pátria Investimentos) e Danilo Forte (deputado federal)

As discussões serão em torno da relação entre tecnologia, economia digital e infraestrutura crítica.

Serviço

Ceará Tech Hub

Quando: 23/5, das 14h às 20h

Onde: Espaço Lô 142 (Av. Pessoa Anta)