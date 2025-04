Receita abre consulta a lote residual de restituição do Imposto de Renda; saiba como acessar

A Receita Federal abriu, nesta quarta-feira (23), a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao mês de abril de 2025. Ao todo, 279.500 contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram a situação serão contemplados com os valores, previsto para serem creditados no próximo dia 30.

Na ocasião, o órgão deverá pagar mais de R$ 339,6 milhões, sendo R$ 180,2 milhões destinados a beneficiários que possuem prioridade legal, como: idade acima de 60 anos; deficiência física ou mental, ou moléstia grave; e magistério como maior fonte de renda.

Além disso, 204.798 restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via PIX. Foram contempladas ainda 31.813 restituições destinadas a contribuintes não prioritários.

Como consultar

Para saber se está no grupo, o contribuinte deve seguir o seguinte passo a passo:

acessar a página da Receita Federal;

clicar em "Meu Imposto de Renda";

em seguida, selecionar "Consultar a Restituição";

O endereço apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC.

Caso o contribuinte identifique alguma pendência na declaração, pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

A Receita ainda disponibiliza aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar informações como liberação das restituições e situação cadastral de uma inscrição no CPF.

Se o valor da restituição não for resgatado no prazo de 1 ano, o indivíduo pode requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

