Governo desmente informação de que fraude do INSS chegaria a R$ 90 bilhões

A Secretaria de Comunicação Social publicou conteúdo, nessa quinta-feira (8), desmentindo publicações que atribuem valores divergentes aos das fraudes ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) — investigadas pelos órgãos de controle do Governo Federal.

Dentre os valores estipulados estão os R$ 91 bilhões analisados em fiscalização do Tribunal de Contas da União (TCU) conduzida em 2024, que não está no âmbito da operação "Sem Descontos".

Deflagrada no último dia 23 de abril, a operação conjunta da CGU com a Polícia Federal cumpriu 211 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão temporária. Conforme a investigação, em 2022, o número de entidades que passaram a operar com descontos associativos se ampliou, bem como o quantitativo de valores repassados às associações por força dos descontos, estimado em R$ 6,3 bilhões.

O escândalo atual do INSS é referente a descontos não autorizados por aposentados e pensionistas. O valor investigado é de R$ 6,3 bilhões entre os anos de 2019 e 2024

Em informe, o TCU ressaltou que a quantia de R$ 91 bilhões não corresponde ao montante envolvido em fraudes, mas ao volume de recursos analisado pelo órgão.

A auditoria conduzida pelo TCU concluiu que nem todos os descontos dentro dos R$ 91 bilhões foram autorizados pelos aposentados. Para proteger os aposentados, o tribunal adotou medida cautelar para garantir mais segurança nos processos de descontos.

Na mesma época, a CGU realizou auditoria junto aos pensionistas do INSS e entrevistou mais de 1,2 mil aposentados. O esforço da CGU constatou que 97,6% das pessoas não havia autorizado descontos das associações autuadas na operação.

Vídeo de jornalista usado de forma distorcida

Publicações mentirosas chegaram a usar um trecho recortado do programa "Conexão GloboNews", do dia 5 de maio, em que a jornalista Daniela Lima afirma que a investigação sobre a fraude também chega aos empréstimos consignados.

Segundo a apresentadora, em 2023 a movimentação com empréstimos dentro do INSS chegou a R$ 90 bilhões. Os posts compartilharam essa fala para afirmar, de forma equivocada, que o montante da fraude no INSS seria de R$ 90 bilhões.