Apodi Expert auxilia no sucesso de grandes empreendimentos no Ceará.

A participação de empresas especializadas tornou-se um fator estratégico na execução de edifícios de grande porte, especialmente em projetos verticais de alta complexidade. Nesse contexto, a Cimento Apodi tem ampliado sua presença em algumas das principais obras do Ceará, atuando no fornecimento de materiais e também no acompanhamento técnico das diferentes etapas construtivas de superprédios e arranha-céus que compõem o novo perfil urbano da Capital.

A construção de edificações de grande altura exige rigor técnico desde o planejamento até a entrega final. Em Fortaleza, diversos empreendimentos desse porte contam com o selo Apodi Expert, assessoria técnica da Cimento Apodi voltada a obras de médio e grande porte. A iniciativa assegura que cada fase do projeto seja acompanhada por especialistas, com controle técnico contínuo e alinhamento às exigências de desempenho estrutural, durabilidade e eficiência dos sistemas construtivos.

O Apodi Expert atua de forma integrada com construtoras, engenheiros e equipes de obra, oferecendo suporte técnico desde a etapa de concepção dos projetos. Entre as atividades desenvolvidas, estão a análise de dosagens de concreto, o monitoramento de temperatura, a verificação do tempo de cura e o acompanhamento das condições de aplicação dos materiais, garantindo maior previsibilidade e controle ao longo da execução.

“Em edificações verticais de grande porte, a Apodi Expert inicia sua atuação ainda na fase de projetos, quando apresentamos soluções que contribuem para ganhos de desempenho, durabilidade e sustentabilidade, além de otimização de custos e adequação às demandas arquitetônicas e estruturais de cada empreendimento”, explica Mario Guilge, gerente de produtos e serviços técnicos da Cimento Apodi.

Atuação qualificada para o mercado

O serviço é conduzido por profissionais qualificados, responsáveis por orientar decisões técnicas, identificar oportunidades de melhoria e apoiar ajustes necessários durante o andamento das obras. A atuação pode ser iniciada a partir de demandas apresentadas pelos clientes por meio dos consultores comerciais, por identificação técnica interna da Apodi ou ainda por estudos proativos focados em resultados para clientes e áreas industriais.

Segundo Mário, a Apodi Expert também está alinhada às transformações do setor da construção civil. “Para os próximos anos, o foco é ampliar a entrega de soluções voltadas à inovação, melhoria de processos e sustentabilidade. Com o avanço do mercado regulado de carbono, nossa atuação estará direcionada à redução das emissões de gases de efeito estufa, associada ao aumento do desempenho dos sistemas construtivos”, destaca.

A presença da Cimento Apodi em grandes empreendimentos reflete uma tendência do setor de reforçar o controle técnico e o monitoramento de processos em obras de maior complexidade, consolidando a engenharia especializada como elemento central para a qualidade, a segurança e a sustentabilidade das edificações verticais de grande escala.

Cimento Apodi

Rede social: @apodiexpert

Site: https://expert.cimentoapodi.com.br/