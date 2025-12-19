Evandro Colares: a importância de manter bons relacionamentos e caminhos para longevidade no mercado

Com uma trajetória que começou distante do dia a dia de uma agência de comunicação, mas que aos poucos foi se aproximando da publicidade e do marketing, Evandro Colares circulou por diversos espaços, acumulando repertório e relações que, mais tarde, se tornariam importantes à frente da Advance.

Bancário desde a juventude, ele conheceu a esposa, Eliziane Colares, nos anos 1980, quando ambos trabalhavam no Banco do Nordeste. Enquanto Evandro sempre manteve uma carreira ligada à área de Finanças, Eliziane atuava em campos do Marketing na instituição financeira.

No início dos anos 90, Evandro recebeu um convite para começar um bloco no Fortal, surgindo, assim, o Kanguru, em 1994. Na época, Eliziane ficou responsável por fazer toda a comunicação do Kanguru, com spots de rádio, outdoors, VTs para TV e o abadá. O bom resultado fez com que Eliziane fosse convidada a produzir trabalhos particulares de publicidade, o que levou a profissional a fundar a Advance, em 1995.

Enquanto Eliziane tocava a agência, Evandro permaneceu no BNB, mas auxiliava a esposa na gestão da Advance, o que o deixou cada vez mais próximo do dia a dia da publicidade. Com o passar do tempo, Evandro reduziu aos poucos as demandas junto ao BNB, até que, em 2001, saiu do banco e passou a se dedicar integralmente à agência.

Atualmente, a Advance conta com quatro sócios: Eliziane e Evandro e os dois filhos, Guilherme Colares e Evandro Filho.

Proximidade com os clientes sempre foi um diferencial

Além experiência no mercado financeiro, destaca Evandro, sua atuação no mercado de eventos, por meio do bloco Kanguru, por exemplo, o permitiu transitar entre diversos meios, além de se tornar conhecido em diferentes mercados.

Em relação aos cuidados com a parte financeira da agência, Evandro explica não ser “coisa de outro mundo”, o que o levou a investir no contato próximo com o público. “Vou cuidar de cliente, que é o que eu sei fazer muito bem. No banco fui gerente de agência, tive um relacionamento com a clientela no Kanguru, cuidava dos patrocinadores. Até hoje eu me acho muito comunicativo. Tenho um network bom, faço amigos. Então os clientes da Advance eu passei a atendê-los mais de perto, construindo esse relacionamento”, explica.

Tempo de trajetória

Nos 25 anos de dedicação exclusiva à Advance, Evandro explica que a proximidade com os clientes é importante para a manutenção de relações de longo prazo e eficientes para ambas as partes.

Legenda: A sede da Advance está localizada na Praia de Iracema Foto: Divulgação

Com 30 anos de mercado, a Advance é uma das agências mais antigas em atuação no Ceará. Clientes como Ari de Sá, Dias de Sousa Construções e Sapataria Nova já estão entre as contas mais antigas da agência.

Entre as contas conquistadas pela agência recentemente, estão a da Somapay e da incorporadora Terra Brasilis.

Integração das mídias On e Off

Entre os profissionais da publicidade e marketing há quase um consenso: a integração das mídias on e off é uma das principais tendências atuais, com campanhas que unem os meios trazendo resultados mais eficientes para os clientes.

Dentro desse cenário, Evandro conta que, para ele, “nos últimos três anos mudou mais do que nos 27 anteriores”. Campanhas de grandes empresas com foco em mercados digitais, mas que realizam ações também na mídia offline, são exemplos que o gestor utiliza para comentar sobre como os meios vêm se integrando, como forma de impactar os consumidores em diferentes plataformas.

O próprio processo de compra passa por diferentes períodos de decisão, comenta Evandro. Clientes que são impactados nas rádios, em painéis de LED, em banners em portais, até que a decisão de efetivar uma compra é feita.

“Em Fortaleza, você roda pelos principais bairros, pelas principais vias, e a cidade é toda coberta por painéis de LED passando informações. Você vai para um consultório médico, tem um painel dentro do elevador oferecendo alguma coisa. Quer dizer, hoje, canais aparecem todo dia, toda hora.”

Em relação ao planejamento das campanhas, Evandro destaca a possibilidade de realizar ações mais precisas por meio das mídias digitais, por conta da segmentação de públicos.

“Eu quero falar com mulheres grávidas, até 35 anos, que moram em tal bairro, que vão para a praia, que frequentam o shopping. Você hoje consegue fazer uma série de amarrações na hora que está comprando a mídia, e isso acaba tornando a campanha mais barata e mais assertiva.”

O Carnaval nunca ficou distante

Mesmo após o fim do bloco Kanguru, o espírito carnavalesco permaneceu na Advance. Todos os anos, no período do Carnaval, a agência realiza o bloco Tamo Junto, que reúne parceiros e convidados.

“A sede da Advance é em um bairro que contribui muito para o Carnaval. A gente está em um lado histórico aqui de Fortaleza, aqui na Praia de Iracema. Então, 15 dias antes do Carnaval, colocamos um trio elétrico aqui na porta da agência, e recebemos todos os parceiros do ano todo [...] fico muito feliz porque os parabéns que chegam para a gente nos estimulam a continuarmos com essa ação por muitos anos também.”