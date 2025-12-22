Radicalismo da política cria sandálias de direita e de esquerda

Este país está polarizado até no modo de calçar sandálias, uma coisa que, até agora, fazia parte do ritual mais simples da vida do mais simples brasileiro. Temos, agora, uma sandália de esquerda e uma sandália de direita. Igualzinho ao que acontece com a corrupção, que, nos tempos atuais, passou a ser, também, de direita e de esquerda, mas com o único objetivo: apropriar-se do dinheiro público, dinheiro que vem do imposto recolhido pelo contribuinte.

Pois bem. A atriz Fernanda Torres, que já era famosa e ficou ainda mais famosa ao concorrer ao último Oscar de melhor atriz, gravou um comercial para as sandálias Havaianas, fabricadas pela Alpargatas. Ela começa dizendo que o brasileiro não deve entrar no Ano Novo com o pé direito, mas com os dois pés na porta e onde ele quiser.

Em menos de 12 horas, a turma da direita pintou-se para a guerra, e declarou que o comercial de Fernando Torres foi um tiro no pé, sugerindo uma campanha nacional de boicote às havaianas, sem indicar, porém, outra sandália como opção ideológica.