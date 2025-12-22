Crea Ceará renova-se e promove uma boa revolução

Há uma boa revolução acontecendo no capítulo cearense do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-CE), agora sob o comando do engenheiro Fernando Galiza, que alicerça sua gestão no entendimento de que esse organismo técnico “não é apenas um agente fiscalizador, mas um parceiro estratégico do desenvolvimento regional e nacional”.

Neste sentido, está o Crea no Ceará assumindo uma atitude ativa e proativa na promoção da segurança, da inovação e do desenvolvimento sustentável. Como uma das primeiras medidas adotadas, incluiu-se a ampliação da fiscalização, que ganhou músculos com a recente inauguração da Inspetoria Regional do Baixo Jaguaribe em Limoeiro do Norte, para o que contribuiu a união dos profissionais da engenharia, agronomia e geociências da região.

Com essa nova estrutura, os associados do Crea Ceará nos municípios jaguaribanos dispõem agora de espaço amplo e digno para planejar, estudar e atender seus clientes. Estrutura semelhante existe, também, em Sobral, na região Norte do estado; Tianguá, na Chapada da Ibiapaba, no Noroeste; Crateús, no Oeste; e Juazeiro do Norte, no Sul do Ceará.

Como se observa, o Crea Ceará voltou-se para a sua interiorização, “e resultados dessa providência são visíveis e até surpreendentes, pois superaram nossas melhores expectativas”, como disse à coluna Fernando Galiza, que é, também, sócio e diretor da Construtora G3, fundada em 2014, atuando em vários setores da construção civil.

Entusiasmado com a adesão do universo de engenheiros e agrônomos às inovadoras iniciativas do Crea Ceará, Galiza declara-se feliz com os resultados da também recente união do Conselho cearense com o do vizinho Piauí, os quais uniram suas equipes fiscalizadoras para uma grande operação conjunta nas áreas da divisa dos dois estados. Essa fiscalização alcançou fazendas agropastoris cearenses e piauienses, cujos proprietários foram bem orientados a consertar o que os fiscais dos dois Creas consideraram em desacordo com os padrões legais.

Essa operação, para além de fortalecer a presença do Crea como organismo de fiscalização de suas áreas específicas, serviu, durante os cinco dias que durou a operação, para uma intensa troca de experiências dos agrônomos e engenheiros do Piauí e do Ceará, da qual resultou a padronização dos diferentes procedimentos.

“Essa cooperação tornou-se ainda mais importante diante da recente liberação da pulverização aérea nas áreas de agricultura no Ceará, algo que exige responsabilidade técnica rigorosa, segurança ambiental e compromisso com a sociedade”, disse Fernando Galiza, que recebeu a Medalha de Proteção e Defesa Civil de Fortaleza “como prova do reconhecimento do trabalho dos profissionais que fortalecem o Crea-CE na construção de cidades mais seguras e resilientes, para o que temos parceria permanente com os órgãos públicos e, ao mesmo tempo, nos empenhamos para apoiar ações de prevenção e mitigação de riscos”.

Galiza fez questão de destacar uma inovação empreendida pela sua diretoria: o lançamento do Cartão do Engenheiro, resultado de uma estreita e eficiente parceria com o Confea e o BRB.

“Com zero de anuidade e cashback equivalente ao valor da anuidade do Conselho para quem alcançar o consumo mensal previsto, ampliamos benefícios concretos para os profissionais, valorizando sua atuação e oferecendo novas ferramentas de inclusão financeira”, explicou o presidente do Crea Ceará.

Segundo Fernando Galiza, “o Brasil precisa da engenharia, e a engenharia precisa de instituições fortes, modernas e próximas das pessoas”. Por isto, salientou, “seguiremos trabalhando para que o Crea-CE continue sendo protagonista da tarefa de valorização profissional, na inovação, na segurança técnica e na construção de um futuro sólido e sustentável para o Ceará e para o país”.

AMIGOS EM AÇÃO DOAM 70 TONELADAS DE ALIMENTOS

Em meio a um intenso calendário de ações que englobou arrecadação de alimentos, exposição de quadros doados por artistas plásticos no Espaço Cultural Alessandro Belchior e o Leilão Filantrópico de Obras de Arte, a campanha Amigos em Ação encerrou o ano de 2025 com mais uma conquista histórica: a entrega, sábado, 20, de mais de 70 toneladas de alimentos.

Foram beneficiados o Lar Torres de Melo, Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paulo, Lar Amigos de Jesus, Obra Lumen de Evangelização, Movimento Saúde Mental, Nosso Lar Saúde Mental e Associamigos de Aquiraz.

Entre os inúmeros conselheiros e participantes da campanha Amigos em Ação, destacaram-se neste ano como os três principais doadores Sérgio Resende, vice-presidente do Lide Ceará, com 14,5 toneladas de alimentos; Cláudio Figueiredo, com 13,17 toneladas; e os irmãos Germano Belchior Filho e João Pedro Belchior, gerente de Empreendimentos e Grandes Clientes e Gerente Financeiro da Alessandro Belchior Imóveis, respectivamente, que juntos contribuíram com 10 toneladas. Todos receberam o tradicional troféu de agradecimento durante o leilão beneficente realizado sábado passado no hotel Gran Marquise.

Também foram homenageados outros colaboradores da campanha, entre os quais Gladson Mota, Deusmar Queirós, Venâncio Freitas, Paulo Airton Cavalcante Araújo e Jorge Koren Pinheiro de Lima.

O montante arrecadado com as obras de arte arrematadas no 22° Leilão Filantrópico será utilizado para continuar os trabalhos assistenciais do projeto Amigos em Ação, como o projeto Educação para o Trabalho e a Cidadania, que atende crianças e adolescentes das Comunidades de Vila Pagã e Estrada Nova, no distrito de Tapera, em Aquiraz.

GRUPO MARQUISE APRESENTA SUA NOVA LINHA MARÉ

O Grupo Marquise apresentou a Maré, sua nova linha de empreendimentos de praia. O primeiro projeto da linha será o Maré Porto das Dunas, a 25 minutos de Fortaleza e a 600 m do Beach Park, em uma região consolidada pelo crescimento de hotéis e infraestrutura turística, com alto potencial de valorização.

“A linha Maré nasce de um desejo profundo de oferecer aos clientes um refúgio acessível próximo ao mar, sem renunciar à qualidade. Queremos que cada proprietário sinta a realização de ter seu próprio espaço de lazer e convivência”, como disse à coluna Carla Pontes, co-CEO do Grupo Marquise. Para a executiva, a linha busca traduzir a energia da praia e o movimento do litoral.