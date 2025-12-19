O fim dos incentivos e a Nova Matemática do Lucro no Ceará

“A Reforma Tributária deixou de ser uma hipótese legislativa para se tornar a variável mais crítica na equação de sobrevivência das empresas cearenses. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 132/23, entramos em uma contagem regressiva para a extinção do modelo de desenvolvimento baseado na guerra fiscal, exigindo uma reengenharia corporativa imediata. Como alertam bancas de referência nacional, a transição para o novo sistema de IVA Dual (IBS e CBS) não perdoa a inércia: quem aguardar a virada de chave em 2033 para revisar seus processos corre o risco de ver sua margem líquida evaporar diante da nova realidade de tributação no destino e do fim dos benefícios fiscais atrelados à origem.



“Nesse cenário de incertezas, vozes experientes do mercado local têm liderado um movimento indispensável de conscientização. O executivo Geraldo Luciano Mattos Júnior, em seus recorrentes convites e palestras para entidades como a Fiec e o Lide Ceará, tem sido um porta-voz lúcido sobre a necessidade de estreitar o diálogo técnico entre o setor produtivo e os especialistas jurídicos. A premissa é clara: a reforma não é apenas um problema de contador, é uma pauta de Conselho de Administração. A adaptação exige uma governança tributária robusta que antecipe os impactos no fluxo de caixa e na precificação, transformando o compliance em vantagem competitiva antes que o mercado imponha suas próprias correções.



“Para a indústria e o atacado cearense, o ponto nevrálgico é o futuro do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI). A arquitetura atual de incentivos, como o PROVIN, tem data para acabar, sendo substituída progressivamente até sua extinção total em 2032. O empresário que não auditar agora seus Termos de Acordo para garantir a elegibilidade ao Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais (FCBF) renunciará a uma indenização bilionária a que pode ter direito. Além disso, a estratégia de expansão deve mirar o novo Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR), que trocará a renúncia fiscal automática por repasses orçamentários a projetos estruturantes, exigindo uma capacidade de articulação política e técnica muito mais sofisticada junto aos entes governamentais.



“O impacto financeiro, contudo, já bate à porta antes mesmo da plena vigência do IBS. A Lei 14.789/23, que alterou a tributação das subvenções para investimento, impôs uma mordida imediata de IRPJ e CSLL sobre incentivos que antes transitavam isentos pelo resultado, pressionando severamente o EBITDA das companhias. A defesa da "não-cumulatividade plena" será o grande campo de batalha judicial, vital para garantir que despesas essenciais não sejam descartadas como "uso e consumo", o que inflaria o custo da operação e drenaria a competitividade das empresas locais frente a concorrentes de outras regiões.



“Operacionalmente, a introdução do Split Payment — o pagamento automático do imposto no momento da liquidação financeira da venda — promete acabar com o "capital de giro tributário" que financia muitas operações de varejo hoje. A gestão de tesouraria precisará ser diária e cirúrgica. As empresas devem preparar seus sistemas (ERPs) para dialogar em tempo real com o Comitê Gestor, garantindo que o crédito do imposto pago na compra de insumos seja aproveitado imediatamente, sob pena de descapitalização crônica.



“Portanto, a hora de agir é agora. A "fase de laboratório" da reforma começa em 2026, e as empresas que chegarem lá com seus deveres de casa feitos — contratos revisados, passivos de incentivos mapeados e teses jurídicas de defesa alinhadas — liderarão o próximo ciclo econômico do Ceará. Eu e meu time estamos posicionados na vanguarda desse debate, pronto para traduzir a complexidade legislativa em segurança patrimonial e perenidade para os negócios que constroem a riqueza do nosso estado.”

