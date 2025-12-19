Iguatu já ouve o apito do trem da Transnordestina

Hoje é mais um dia histórico para o Ceará e para a sua economia. O sonho de uma ferrovia moderna, de bitola larga e construída sob os padrões da melhor engenharia realiza-se, em parte, na manhã desta sexta-feira com a chegada do primeiro trem de carga da Transnordestina Logística S/A, trazendo de Simplício Mendes, no Piauí, para Iguatu, no Centro-Sul cearense, o carregamento de milho inaugural do que será, muito certamente, o modal de transporte da preferência do setor produtivo estadual. Apenas um trem, um só, substitui centenas de caminhões e transporta, a um custo muitas vezes menor, muito mais mercadorias, consumindo menos combustível, reduzindo as emissões de CO2 e, também, as despesas com a manutenção das rodovias e diminuindo o tempo de ir-e-vir das cargas.

Temos de, antes de celebrarmos o acontecimento, lamentar que essa ferrovia, iniciada há mais de 10 anos, ainda não está concluída, uma vez que o trecho que hoje começa a ser operado é só o primeiro – os demais seguem sendo construídos pela Marquise Infraestrutura, com prazo de conclusão para o fim do próximo ano de 2027. Mas, e este é o lado bom da história, as obras prosseguem na velocidade do frevo, mantendo piauienses, baianos, pernambucanos e cearenses animados com as novas perspectivas que se abrem para o mais rápido desenvolvimento econômico e social dos estados direta e indiretamente beneficiados pelo empreendimento.

Essa ferrovia, como sabemos, ligará as regiões agropecuárias, agroindustriais, industriais e de mineração do Sudeste do Piauí e do Maranhão, passando pelo Norte da Bahia, o Oeste de Pernambuco e todo o Ceará até o Porto do Pecém, cuja empresa diretora, a CIPP S/A, reservou áreas específicas para as operações dos trens da Transnordestina Logística, empresa do Grupo CSN, que tem a comandá-lo o empresário Benjamin Steinbruch. São grandes os planos de Steinbruch e de sua Transnordestina para o Complexo do Pecém, e eles envolvem o transporte dos produtos do futuro Parque de Tancagem daquela área industrial e portuária.

Ao que, por enquanto, é o primeiro trecho da Transnordestina logo se somará o segundo, de Iguatu a Quixadá; depois, o terceiro, de Quixadá a Acopiara; o quarto, de Acopiara até Caucaia; e o quinto, de Caucaia ao Pecém. Todos esses trechos da ferrovia já estão liberados para a execução das obras, que avançam.

Quando estiver pronta e em operação, a Transnordestina e seus trens poderão transportar grãos, minérios, fibras, frutas, animais, gesso, cerâmica e tudo o mais que produzirem os estados beneficiados pela ferrovia. Numa etapa posterior, os trens poderão transportar passageiros, também, como tem prometido o presidente Lula nas suas visitas às obras da estrada de ferro.

Tufi Daher, presidente da TLSA, disse à coluna que a chegada do primeiro trem da empresa, hoje, em Iguatu, é mesmo “um marco importante para a economia cearense”, e adiantou que está em dia o cronograma dos serviços nos demais trechos da ferrovia. Ele disse que muitas empresas cearenses, principalmente as da pecuária e da avicultura, têm procurado a Transnordestina para negociar contratos de transporte de soja, milho e outros insumos. Ele lembrou que a primeira a fechar contrato foi a Tijuca Alimentos, para a qual está sendo transportado o pioneiro carregamento de milho.

Sem revelar o valor do frete, nem detalhes do contrato que celebrou com a Transnordestina Logística, Marden Vasconcelos, sócio e diretor da Tijuca Alimentos, disse à coluna que “tudo está de acordo com as demandas do mercado”, o que, em boa tradução, significa o seguinte: o preço do frete ferroviário é melhor do que o rodoviário e o tempo de transporte é menor. Ou seja, há um custo-benefício apitando e saudando a chegada do trem do Ceará.