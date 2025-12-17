Primeiro trem da Transnordestina trará milho para a Tijuca Alimentos

Uma excelente novidade! O primeiro trem de carga comercial da Ferrovia Transnordestina chegará a Iguatu na manhã da próxima sexta-feira, 19, trazendo de Simplício Mendes, no Piauí, um carregamento de milho exclusivo para a Tijuca Alimentos, uma das maiores empresas avícolas do Ceará.

Todo esse milho será, em seguida, transportado, em caminhões, para as fábricas de rações da Tijuca localizadas na Região Metropolitana de Fortaleza.

Essa viagem inaugural terá significativa importância para a Transnordestina Logística, empresa que constrói a estrada de ferro que, quando estiver concluída, ligará os campos de produção agrícola, industrial, agroindustrial e mineral do Piauí, Bahia, Pernambuco e Ceará ao Porto do Pecém.

O trecho Simplício Mendes-Iguatu está pronto há alguns meses, mas só agora está autorizado a funcionar graças à licença ambiental de operação emitida pelo Ibama.

Esta coluna conversou hoje com Marden Vasconcelos, sócio e diretor da Tijuca Alimentos, que se manifestou feliz com o início da operação da Transnordestina no trecho já pronto entre Simplício Mendes e Iguatu. Ele revelou que essa ferrovia reduzirá bastante o custo do transporte de insumos destinados às granjas avícolas do Ceará, que até agora era feito por rodovia.

Por sua vez, o presidente da Transnordestina Logística, Tufi Daher, disse que a chegada do primeiro trem de sua empresa a Iguatu "será um marco importante para a economia do Ceará e do Nordeste".