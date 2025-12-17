Merenda Escolar: Ceará pode copiar modelo de Mogi das Cruzes
O Programa de Desenvolvimento Alimentar Sustentável (PDAS) pode ser implementado nas escolas públicas municipais do Ceará
Alô, alô, prefeitos municipais do Ceará. Esta coluna apresenta-lhes uma boa sugestão: que tal copiar o exemplo da Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP), que celebrou parceria com o Instituto Brasileiro de Hortifruticultura (Ibrahoert) e com a Comissão Nacional de Vegetais Frscos e Higienizados (CVVEG) para implementar o Programa de Desenvolvimento Alimentar Sustentável (PDAS)
Esse programa, a ser implantado em todas as escolas públicas municipais de Mogi das Cruzes, propõe um modelo estruturado de utilização de vegetais frescos e higienizados na merenda escolar, promovendo:
* redução significativa do desperdício;
* economia de água, energia e insumos;
* melhor custo por porção;
* mais qualidade, praticidade e segurança na alimentação escolar.
Além de qualificar a merenda escolar, o PDAS também fortalece a agricultura familiar local, promovendo a integração entre produtores, poder público e a cadeia produtiva de hortaliças, ampliando o impacto social positivo da iniciativa.
A NHS Máquinas, cujo CEO é o empresário Paulo Schincariol, é a empresa idealizadora do PDAS, responsável pelo desenvolvimento técnico do modelo que deu origem ao programa.
Maiores informações no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes. A ideia é excelente e pode ser rapidamente implantada no Ceará, cujo agro produz hortifrutis da mais alta qualidade que podem ser incluídos na merenda escolar das escolas públicas dos seus 184 municípios.
