Fiec celebra contrato da Casa dos Ventos com Vestas. A Aeris festeja
Serão fabricadas em Aquiraz, no Ceará, as 184 turbinas eólicas encomendadas. Elas serão instaladas no Piauí. A Aeris fabricará as pás eólicas.
Para o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (FIec), Ricardo Cavalcante, a notícia de que a Casa dos Ventos, fundada pelo cearense Mário Araripe, celebrou com a multinacional dinamarquesa Vestas – que tem fábrica em Aquiraz, no Ceará – contrato de compra de 184 turbinas eólicas, com capacidade total de geração de 828 MW “é muito importante para a nossa indústria e, por via de consequência, para a econimia estadual”.
De acordo com Ricardo Cavalcante, a fabricação dessas turbinas eólicas movimentará não só a unidade cearense da Vestas, mas também a da Aeris Energy, fabricantes de pás eólicas e parceira antiga da dinamarquesa.
De acordo com o Valor Econômico, que divulgou nesta terça-feira a informação sobre o contrato da Casa dos Ventos com a Vestas, as turbinas a serem fabricadas serão localizadas no parque eólico denominado Dom Inocêncio, na geografia do vizinho estado do Piauí.
A implantação do parque começará em 106 e será concluída em 2028, segundo o Valor.
Na opinião do presidente da Fiec, o contrato da Casa dos Ventos beneficiará duas grandes empresas industriais do setor de energias renováveis do país, ambas localizadas no Ceará.
Ele lembrou que a maior cliente da Aeris é a Vestas, que, por sua vez, é a maior do mundo na fabricação de turbinas e naceles eólicas.
“Esta notícia representa, de imediato, a retomada de centenas de empregos nas duas empresas, o que já é de uma importância muito grande para o lado social das duas indústrias. O mercado de aerogeradores estava praticamente paralisado no Brasil por causa do curtailment (redução da oferta de energia por determinação do Operador Nacional do Sistema Elétrico) e agora será revitalizado pelos próximos dois anos, no mínimo”, disse à coluna Ricardo Cavalcante, que não escondeu seu entusiasmo diante do que considerou de “uma notícia sensacional”.
