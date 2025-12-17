Fiec celebra contrato da Casa dos Ventos com Vestas. A Aeris festeja

Para o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (FIec), Ricardo Cavalcante, a notícia de que a Casa dos Ventos, fundada pelo cearense Mário Araripe, celebrou com a multinacional dinamarquesa Vestas – que tem fábrica em Aquiraz, no Ceará – contrato de compra de 184 turbinas eólicas, com capacidade total de geração de 828 MW “é muito importante para a nossa indústria e, por via de consequência, para a econimia estadual”.

De acordo com Ricardo Cavalcante, a fabricação dessas turbinas eólicas movimentará não só a unidade cearense da Vestas, mas também a da Aeris Energy, fabricantes de pás eólicas e parceira antiga da dinamarquesa.

De acordo com o Valor Econômico, que divulgou nesta terça-feira a informação sobre o contrato da Casa dos Ventos com a Vestas, as turbinas a serem fabricadas serão localizadas no parque eólico denominado Dom Inocêncio, na geografia do vizinho estado do Piauí.

A implantação do parque começará em 106 e será concluída em 2028, segundo o Valor.

Na opinião do presidente da Fiec, o contrato da Casa dos Ventos beneficiará duas grandes empresas industriais do setor de energias renováveis do país, ambas localizadas no Ceará.