Unimed Fortaleza fechará 2025 com R$ 3,7 bilhões de receita

Uma das maiores cooperativas de saúde do país, a Unimed Fortaleza projeta encerrar este ano de 2025 com uma receita operacional de R$ 3,7 bilhões, consolidando sua posição como a oitava maior em faturamento no Sistema Unimed.

Uma fonte da cooperativa disse à coluna que esse bom desempenho financeiro é resultado da estratégia de uma gestão alinhada que prioriza investimentos em infraestrutura, tecnologia, novos negócios e fortalecimento da cultura organizacional, sob liderança de uma diretoria composta majoritariamente por médicos. Entre as ações que contribuíram para esse resultado esperado, destacam-se a consolidação da rede própria de saúde, reconhecida internacionalmente por padrões de qualidade e a criação da Unimed Soluções, holding que agrega sete empresas em segmentos como tecnologia e serviços financeiros. A Unimed Fortaleza também investe em inovação, sustentabilidade e comunicação estratégica, fatores que, segundo a mesma fonte, têm ampliado sua presença no mercado e reforçado a confiança de clientes e cooperados. A cooperativa conta atualmente com mais de 4.300 médicos cooperados, mais de 4 mil colaboradores e mais de 520 mil beneficiários.

Fundada em 9 de janeiro de 1978 por 23 médicos que se uniram por meio do cooperativismo, a Unimed Fortaleza integra o Sistema Nacional Unimed.

A Unimed dispõe de ampla rede credenciada e uma rede própria que conta com o Hospital Unimed, com nível máximo de Acreditação Hospitalar na metodologia Qmentum, concedida pela Quality Global Alliance (QGA), sendo o maior hospital do Ceará em número de leitos (330) e o maior do sistema Unimed no Brasil; e tem ainda o Hospital Unimed Sul, que possui serviços de emergência pediátrica e obstétrica, internação obstétrica, adulta e pediátrica, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e oncologia pediátrica, além de um centro cirúrgico moderno, com atendimento a cirurgias eletivas. A rede própria conta também com 11 laboratórios, cinco Clínicas Unimed, oito Clínicas de Saúde Integral, além de programas como a Medicina Preventiva.

Em 2025, a Unimed Fortaleza tornou-se a primeira rede de saúde privada do mundo acreditada com nível Diamante no padrão internacional Qmentum 360º, concedido pela Quality Global Alliance (QGA), representante da Health Standards Organization (HSO), do Canadá.