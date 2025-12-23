Refinaria de R$ 5 bi no Pecém deve iniciar obras no começo de 2026

A refinaria de petróleo a ser instalada no Pecém deve ter obras de supressão vegetal iniciadas no começo de 2026. A estimativa é de Márcio Dutra, diretor executivo da Noxis Energy, responsável pelo projeto.

A previsão é que a planta produza gasolina, diesel, combustível para aviação e outros derivados.

Desde 2022, o projeto passa por trâmites diversos para sua implantação. O empreendimento deve receber em torno de R$ 5 bilhões em investimentos e gerar 3 mil empregos.

A refinaria aguarda emissão da Licença de Instalação (LI) para iniciar as obras preliminares.