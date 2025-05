Noxis mostra refinaria do Pecém ao novo CZPEs

Uma boa notícia! Os novos integrantes do Conselho Nacional das Zonas de Processamento para Exportação (CZPEs), reunidos quinta-feira em Brasília, conheceram em detalhes o projeto da Refinaria de Petróleo do Pecém que a Noxis Energy implantará na geografia da ZPE do Pecém, no Ceará. O CZPEs é um órgão deliberativo da estrutura do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Seu novo secretário Executivo, Fábio Pucci Martins, ao lado de sua nova coordenadora-geral, Rosana Cipriano, e do novo chefe de Divisão, Kleber Barros, assistiram à apresentação do diretor executivo da Noxis, Márcio Dutra, que destacou os avanços do projeto, desde sua aprovação pelo CZPE em 2022, por meio de resolução publicada no Diário Oficial da União.

A Refinaria de Petróleo do Pecém produzirá óleo combustível do tipo Bunker para grandes embarcações; diesel marítimo para embarcações menores; diesel destinado aos setores rodoviário e ferroviário, direcionado ao transporte de cargas e passageiros; gasolina, para veículos leves; GLP, para ser utilizado como combustível em aparelhos de aquecimento e equipamentos de cozinha; e o combustível sustentável de aviação (SAF), para o transporte aéreo, conforme revelou a empresa, em julho do ano passado, a esta coluna.

Durante a reunião com os novos integrantes do CNZPEs, Márcio Dutra transmitiu detalhes do cronograma da estruturação financeira do empreendimento e de suas próximas etapas. A unidade de refino de petróleo da Noxis ocupará um terreno no Setor 2 da ZPE do Ceará, no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

“Tivemos a oportunidade de apresentar o atual status do projeto para os novos gestores do CZPE, os quais são executivos que já compreendem quão estratégico é esse projeto para a matriz energética brasileira e para a geração de emprego e renda no Estado do Ceará. Somente na sua fase operacional, a refinaria ofertará 800 posições de trabalho entre empregos diretos e indiretos. Teremos uma refinaria moderna que nascerá plenamente alinhada aos objetivos da transição energética, pois em determinada fase vai, por exemplo, utilizar o hidrogênio verde produzido no Complexo do Pecém, pois é com ele que produziremos o SAF, combustível sustentável de aviação”, explicou Márcio Dutra.

O projeto da Noxis Energy para a sua refinaria na ZPE do Ceará no Pecém prevê ainda o uso de avançados sistemas de tratamento de água, os quais reduzirão seu consumo, e, também, a utilização de energias renováveis – eólica, solar fotovoltaica e hidráulica – nas suas unidades industriais.

Dutra informou, igualmente, que os executivos da Noxis Energy aguardam da Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace), a emissão da Licença de Instalação (LI) do referido empreendimento. A empresa já recebeu autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (ANP), para a construção de sua refinaria.

A refinaria da Noxis no Pecém deverá consumir investimento superior a US$ 1 bilhão. Do portfólio da empresa no Brasil, constam ainda uma refinaria em Barra dos Coqueiros, no estado de Sergipe, outra em Ilhéus, na região sul da Bahia. Mas, de acordo com a empresa, é o projeto do Ceará o que se encontra em estágio mais avançado.

Falando a esta coluna em julho de 2024, Jorge Lima, diretor da Noxis no Ceará, argumentou que o Brasil e, especialmente, a região Nordeste “têm uma carência muito grande de combustível marítimo (bunker), diesel e gasolina”. Por isto mesmo, ele acrescentou que o objetivo “é suprir o mercado local, reduzindo a dependência do mercado externo, trazendo a tão sonhada independência energética ao Ceará. Entendemos que essa autonomia energética é essencial para garantir o desenvolvimento econômico do Estado”.

Ele também disse que a Noxis Energy Participações S/A é uma empresa de capital privado que iniciou suas atividades no ano de 2018 e foi fundada por profissionais com sólidos conhecimentos e experiência na gestão de refino, trading, logística e engenharia. A companhia é sustentada por parcerias estratégicas no Brasil e no exterior, possui sede na cidade do Rio de Janeiro e foi criada com o que há de mais inovador na área de energia.